Minister Šutaj Eštok sa zastal vyšetrovateľa, ktorý obvinil čurillovcov. Doba zastrašovania sa skončila (video)

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) odmieta podľa vlastných slov „štvavú kampaň“ proti vyšetrovateľovi Úradu inšpekčnej služby Kevinovi Dlabajovi, ktorý obvinil vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry Jána Čurillu a Pavla Ďurku, bývalého šéfa NAKA Ľubomíra Daňka a prokurátora Michala Šúreka. Ako napísal na sociálnej sieti, doba zastrašovania poctivých vyšetrovateľov sa skončila.

„Nikto sa už nebude vyšetrovateľom vyhrážať podpálením auta, ako to podľa nahrávok robili „čurillovci“. Nikto už nebude brániť zatknutiu obvinených osôb a pašovať ich v kufri auta, ako popísal bývalé praktiky kajúcnik v rozhovore pre noviny,“ vyhlásil minister.

Zásada „padni komu padni“

Doplnil, že zásada „padni komu padni“ platí bez výnimky pre všetkých, a to na základe dôkazov a faktov. Postup Dlabaja kritizoval napríklad obhajca „čurillovcov“ Peter Kubina. Podľa neho ak by vyšetrovateľ objasňoval rozhodujúce skutočnosti trestnej veci tak ako káže Trestný poriadok, teda nielen v neprospech, ale aj v prospech obvinených, musel by dôjsť k iným záverom.

Celé obvinenie voči policajtom a prokurátorovi je podľa Kubinu „ukážkou toho, v akej veľkej dôkaznej a argumentačnej núdzi sa nachádzajú „špecializované tímy“ Úradu inšpekčnej služby zriadené na účely diskreditácie čestných policajtov, prokurátorov a sudcov za to, že v súlade so zákonom a profesným sľubom slúžili svojej krajine“.

Vyšetrovanie zločineckých skupín

Policajti a prokurátor sú obvinení zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. Podľa bývalého špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica je dôvodom to, že viedli osobitný trestný spis, kde boli vypočúvaní svedkovia k ďalšej trestnej činnosti vyšetrovaných osôb v známych kauzách, ktorá nebola pokrytá prvotným vznesením obvinenia.

Takýto postup bol podľa neho však v minulosti bežný pri vyšetrovaní zločineckých skupín. Poškodenými v trestnej veci sí Norbert Bödör, Jozef Brhel a Tibor Gašpar.