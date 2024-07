Streľba je v mojej krajine o zabíjaní ľudí, ale v Paríži je to našťastie šport, vraví Eritrejčanka Solomonová

Trpezlivosť bola počas ostatného desaťročia hlavným heslom strelkyne Luny Solomonovej, ktorá na olympijských hrách v Paríži štartuje v tíme utečencov vytvorenom Medzinárodným olympijským výborom (MOV). Tridsaťročná Eritrejčanka pred niekoľkými rokmi strávila desať dní prechodom cez púšť, aby sa pokúsila o nový život vo Švajčiarsku.

„Trpezlivosť je u mňa kľúčová,“ uviedla pre informačný servis OH 2024 Solomonová, pričom zdôraznila, že to platí v živote i v športe.

„Ak nie ste trpezlivý alebo pokojný, nemôžete uspieť ani získať najlepšie skóre.“

Dlhá a namáhavá cesta

Na dlhú a namáhavú cestu sa Solomonová vydala ako 21-ročná. Vyrazila v noci smerom do Sudánu a nasledoval desaťdňový pochod púšťou do Líbye.

„V púšti nebolo veľmi čo jesť, ale, vďakabohu, zostala som nažive… Bolo to veľmi namáhavé.“

Ďalej putovala nebezpečnou migrantskou trasou cez Stredozemné more do Talianska. A nakoniec dorazila do Švajčiarska, ktoré teraz nazýva svojím domovom.

„Bolo to naozaj ťažké… Nehovorila som po francúzsky, nepoznala som systém. Spočiatku som si myslela, že keď prídem do Švajčiarska, začnem pracovať, začnem svoj skutočný život, nič ma nebude trápiť. Ale opak bol pravdou. Musel som začať proces, aby som dostala oficiálne dokumenty pre utečencov.“

Čakanie na status utečenca

Čakanie na oficiálny status utečenca trvalo tri roky. Napokon sa však oplatilo čakať a v súčasnosti matka štvorročného chlapca súťaží v Paríži na svojich druhých olympijských hrách. Na strelnici v Chateauroux sa predstavila vo vzduchovej puške na 10 metrov, ale nepodarilo sa jej postúpiť z kvalifikačného kola.

K streľbe ju priviedla náhoda vo Švajčiarsku. Keď hľadala spôsoby, ako spoznať nových ľudí a viac sa integrovať do švajčiarskeho života, dopočula sa, že trojnásobný olympijský víťaz Niccolo Campriani ponúka utečencom možnosť vyskúšať si streľbu z pušky.

Možnosť vyhrávať medaily

„Bolo to pre mňa naozaj ťažké pochopiť,“ priznáva Solomonová.

„V mojej krajine bola streľba o zabíjaní ľudí a vojenskej službe. Ale našťastie tu existuje ako šport, možnosť súťažiť a vyhrávať medaily. V Eritrei som nikdy neuvažovala o tom, že budem športovkyňa alebo študentka alebo nezávislá žena. Vo Švajčiarsku delím svoj život medzi rodinu, šport a prácu. Môj život sa úplne zmenil,“ zakončila Solomonová rozprávanie svojho životného príbehu.