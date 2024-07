Američanky ziskom olympijského zlata úspešne prešli „cestou za vykúpením“, pre hviezdnu Bilesovú to znamená celý svet

Americké gymnastky Simone Bilesová, Jordan Chilesová, Jade Careyová, Suni Leeová a Hezly Riverová sa dokonale „rehabilitovali“ za striebro z Tokia 2021 a na prebiehajúcich olympijských hrách v Paríži získali v utorok večer zlaté medaily vo viacboji družstiev.

Američanky odsunuli na druhú priečku reprezentantky Talianska, bronz získali gymnastky z Brazílie.

Úžasný pocit

Američanky získali vo finále aj zásluhou fenomenálnej Bilesovej dovedna 171,296 bodov. Samotná Bilesová si vylepšila svoju medailovú bilanciu zo scény olympijských hier na päť zlatých, jednu striebornú a dve bronzové medaily. Športový svet „ohúrila“ na OH 2016 v Riu de Janeiro, odkiaľ si priniesla štyri najcennejšie kovy a jeden bronz. Z Tokia má striebro a bronz.

„Veľmi sa tešíme. Je nám cťou reprezentovať USA zakaždým, keď sa dostaneme na svetovú scénu, ale získať toto zlato a dosiahnuť tento cieľ bol jednoducho úžasný pocit. Znamená to pre nás celý svet. Som nadšená, že môžem odísť so zlatou medailou,“ povedala 27-ročná Bilesová pre informačný servis OH 2024.

Cesta za vykúpením

Z triumfu Američaniek mala nesmiernu radosť aj ich trénerka Cecile Landiová. Aj pre ňu znamenalo zlato zadosťučinenie za Tokio, kde Američanky získali „iba“ striebro.

„Nazvali sme to cesta za vykúpením, a tak to aj je. Chceli sme zlato, ktoré sme nedokázali získať v Tokiu,“ poznamenala Landiová.

Strieborné Talianky získali svoju druhú tímovú medailu v histórii OH, a to neuveriteľných 96 rokov po tom, čo získali striebro v Amsterdame 1928. Brazília vybojovala vôbec svoju prvú tímovú medailu v histórii hier.