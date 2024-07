Švéd Gottfridsson sa učí zvládať chorobu, napriek tomu chce na olympiáde v Paríži dosiahnuť úspech

Kým sa hádzanár Jim Gottfridsson snaží potiahnuť výber Švédska k úspechu na olympijských hrách v Paríži, učí sa zvládať chorobu, ktorá mu v každodennom živote spôsobuje veľké problémy.

Tridsaťjedenročnému hráčovi pred niekoľkými mesiacmi diagnostikovali spánkové apnoe, čiže poruchu charakterizovanú opakovaným zastavením dýchania počas spánku. Táto porucha môže viesť k extrémnej únave a ospalosti počas dňa a Gottfridsson tvrdí, že často bez varovania zaspí.

Neustále zaspáva

„Prakticky neustále zaspávam a moje deti sa to už naučili. Keď sa hráme s puzzle alebo pexeso a ja si ľahnem na podlahu, dokážem uprostred toho zaspať a oni ma chytia za rameno a hovoria: ‚Zase spíš, ocko‘. Veľmi rád čítam deťom rozprávky na dobrú noc, ale vždy som to ja, kto s knihou v ruke zaspí ako prvý,“ vyhlásil pre informačný servis OH 2024 otec dvoch detí.

Gottfridsson vraví, že táto porucha mohla mať pred šiestimi rokmi hrozné následky.

„Išli sme s rodinou domov a v rýchlosti 110 až 130 kilometrov za hodinu som zadriemal. Moja žena sa okamžite chopila volantu a zakričala: ‚Čo to robíš?‘ Ani som si neuvedomil, že som zaspal. Našťastie tam bola moja žena, lebo neviem, čo sa mohlo stať.“

Hlavná príčina

Expertom netrvalo dlho, kým našli hlavnú príčinu tohto stavu. Po tom, čo si v minulosti štyrikrát zlomil nos, sa mu vzadu upchala ľavá nosná dierka.

„Môj nos je úplná katastrofa,“ povedal.

„Nedochádza mi vzduch cez ľavú nosovú dierku. Často žartujem, že možno by som bol lepší v bežeckých dráhach, keby som mohol dýchať nosom.“

Chce zvýšiť povedomie o tejto poruche

Hráč nemeckého klubu SG Flensburg-Handewitt dúfa, že sa mu podarí zvýšiť povedomie o tejto poruche, ktorá môže zvýšiť riziko vysokého krvného tlaku, srdcových chorôb, mŕtvice a cukrovky, ak sa nelieči. Napriek tomu mnohí ľudia so spánkovým apnoe nevedia, že ho majú. Sám Gottfridsson si dlho myslel, že jeho symptómy sú kombináciou rodičovského vyčerpania a profesionálneho športu.

„Bola to moja žena, ktorá ma na smrť dourážala a nútila ma, aby som sa nechal vyšetriť, pretože toto nie je normálne,“ skonštatoval Gottfridsson.