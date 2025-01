Stovky ľudí sa rozlúčili so študentkou Alenkou, rodine kondoloval aj pápež František

Stovky ľudí sa v nedeľu prišli rozlúčiť s 18-ročnou študentkou Alenkou, ktorá sa stala obeťou útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Pohreb sa konal na cintoríne v Spišských Hanušovciach a smútiacim rodinám kondoloval aj pápež František prostredníctvom Apoštolského nuncia. Informuje TV Joj na svojej stránke Noviny.sk.

„Je to strašná tragédia, je to veľká strata, tak ako pre rodičov Alenky, takisto pre obeť, pre celé Zmagurie. Nedokážem nájsť slová,“ uviedol pre televíziu starosta Spišských Hanušoviec Jozef Pazera.

Dať posledné zbohom prišiel aj spišský diecézny biskup František Trstenský. „Nenahradím stratu, ale to čo môžem povedať je – som tu a som tu pri vás. To je to najdôležitejšie, aby tí ľudia cítili, nie sme v tom sami,“ doplnil.

Pri organizácii dopravy pomáhali nezištne aj dobrovoľní hasiči z okolitých obcí. Zamagurie je totiž regiónom, kde hrá dôležitú úlohu viera. „Celá rodina sa obracia na Boha a hľadá jeho pomoc. To je jeden z takých psychologicky veľmi dôležitých momentov, mať nejakú oporu. Oni ju nachádzajú v sebe navzájom,“ ozrejmil psychológ Marek Madro.

Zároveň dodal, že v tento deň by sme mali myslieť na obete a na ich rodiny. Dať nabok všetku zlosť, nenávisť a tiež hľadanie vinníka. Pred budovou gymnázia neustále pribúdajú nové sviečky, aby si uctili obete útoku. To však bude aj v pondelok zatvorené, nakoľko študenti majú riaditeľské voľno. Čaká ich totiž posledná rozlúčka s obľúbenou zástupkyňou riaditeľky.