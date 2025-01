Útočníkovi z gymnázia v Spišskej Starej Vsi navrhujú väzbu, obvinili ho z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy – VIDEO, FOTO

aktualizované, 18. januára, 18:09

Prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove podal v kauze smrteľného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi sudcovi pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu návrh na vzatie do väzby obvineného Samuela S. stíhaného vo veci obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy, sčasti dokonanej a sčasti v štádiu pokusu.

Ako informoval hovorca Krajskej prokuratúry v Prešove Michal Sovič, návrh na vzatie do väzby bol podaný z dôvodu tzv. útekovej a preventívnej väzby, pretože na základe doposiaľ vykonaného vyšetrovania je tu dôvodná obava, že v prípade ponechania obvineného na slobode by tento utiekol, respektíve že by pokračoval v trestnej činnosti.

„V rámci samotného vyšetrovania sa naďalej vykonávajú potrebné procesné úkony, vzhľadom na neverejnosť prípravného konania a mimoriadnu citlivosť celého prípadu nie je možné zverejniť bližšie informácie,“ uviedol Sovič.

Podnet na väzobné stíhanie

Polícia v súvislosti s útokom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok zadržala a obvinila 18-ročného študenta Samuela S. z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy, sčasti dokonaného, sčasti v štádiu pokusu.

Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Martina Sláviková. Polícia informovala, že bol súčasne podaný podnet na jeho väzobné stíhanie.

Pri útoku zahynuli dve ženy

Pri útoku vo štvrtok 16. januára zahynuli dve ženy, jedna 51-ročná a jedna 18-ročná. Tretia, 18-ročná žena, utrpela stredne ťažké poranenia, s ktorými ju transportovali do popradskej nemocnice.

Informovala o tom hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Danka Capáková. Doplnila, že operačné stredisko vyslalo 16. januára pred 13:00 ambulancie záchrannej zdravotnej služby na gymnázium v Spišskej Starej Vsi, kde došlo k útoku nožom.

„Na mieste boli ošetrení aj 51-ročný muž a 62-ročná žena z dôvodu akútnej stresovej reakcie,“ doplnila Capáková. Obeťami sú podľa medializovaných informácii zástupkyňa riaditeľa gymnázia a jedna žiačka.