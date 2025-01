Nové informácie o útočníkovi z gymnázia: Dvakrát odsúdený a do školy nosil zbraň už v minulosti - VIDEO, FOTO

Aj keď bol útočník z gymnázia v Spišskej Starej Vsi aj úspešným študentom a vyhrával rôzne súťaže, postupne sa o Samuelovi, ktorý vo štvrtok nožom zabil zástupkyňu riaditeľky a 18-ročnú študentku, objavujú ďalšie hrozivejšie informácie.

Ako pre TV Joj povedal bezpečnostný analytik Radovan Bránik, určite to nebolo prvýkrát, kedy tú zbraň mal so sebou v škole, aj keď sa to nesmelo a bolo to proti školskému poriadku. „Kolegovia majú informácie nielen od študentov, ale aj od ľudí, ktorých sa situácia priamo dotkla,“ priblížil v Ranných novinách a rozhovor je zverejnený na webe noviny.sk.

Vyhrážky už v materskej škole

Mladík sa podľa Bránika dopúšťal určitých vyhrážok už v čase, keď navštevoval materskú školu. „Tento spôsob správania potom pokračoval aj neskôr a bola mu poskytovaná starostlivosť a individuálny študijný plán, ktorý tiež svedčí o tom, že jednoducho išlo o dieťa so špeciálnymi potrebami a s veľmi osobitou povahou,“ doplnil.

Bezpečnostný analytik nechcel zachádzať do detailov, pretože by to bolo nevhodné, ale dodal, že pomerne často na pomery bežného dieťaťa sa ho napríklad snažili školy „zbaviť“ a presunúť ho na inú školu. „Z dostupných výpovedí a svedectiev ľudí už tiež vieme s určitosťou povedať, že v minulosti zohrával opakovane úlohu obete šikany, no zároveň sa aj sám v ostatnom čase dopúšťal šikanovania,“ uviedol.

Nie je podľa Bránika to teda také typické, že sa niečo začne a po týždňoch k tomu pristúpi a tam je tá eskalácia. „To vyhrážanie, akoby smrťou, pretrvávalo možno 12 rokov v jeho živote,“ vysvetlil, ale ďalej chcel byť zdržanlivý, aby nebol indiskrétny, pretože sa to týka aj rodiny útočníka.

Bil a kopal spolužiačku

Spravodajský portál aktuality.sk priniesol informáciu, že Samuel bol pred dvoma rokmi dvakrát právoplatne odsúdený za násilné trestné činy a prvého skutku sa dopustil ako deviatak kežmarskej základnej školy.

„Dňa 3. februára 2022 v čase okolo 07:45 na brehu Ľubického potoka, ulica Ľubická cesta, Kežmarok, smerom na sídlisko Juh v meste Kežmarok, na mieste verejnosti prístupnom fyzicky napadol poškodenú, a to takým spôsobom, že ju udieral zovretými dlaňami oboch rúk do bočných oblasti tváre, načo poškodená spadla na zem, pričom poškodená neustále kričala, nech prestane, že čo robí, pričom ako spadla na zem, tak ju začal kopať nohami do celého tela a kopol ju aj do zadnej časti hlavy a poškodenej spôsobil zranenia vyžadujúce si jednorazové lekárske ošetrenie, bez určenej doby liečenia,“ citoval spravodajský web rozsudok Okresného súdu Kežmarok z júna 2022.

Tento súd Samuela odsúdil za prečin výtržníctva na podmienečný trest odňatia slobody na štyri mesiace so skúšobnou dobou 18 mesiacov s dohľadom probačného úradníka a zároveň mu uložil zákaz priblíženia sa k poškodenej spolužiačke na vzdialenosť menšiu ako päť metrov, ako aj zákaz zdržiavať sa v blízkosti jej obydlia.

Ďalším deliktom, za ktorý Samuela odsúdili, bol prečin nebezpečného vyhrážania sa, ktorého sa tiež dopustil voči spolužiačke. „Obžalovaný inému sa vyhrážal smrťou a ťažkou ujmou na zdraví takým spôsobom, že to vzbudilo dôvodnú obavu, a čin spáchal závažnejším spôsobom konania,“ citoval portál rozsudok Okresného súdu Kežmarok z novembra 2022 s tým, že dotyčný pri elektronickej komunikácii so spolužiačkami uviedol, „že ich všetky dobije a kľudne aj zabije, že jemu je to jedno“. Od uloženia trestu však súd upustil vzhľadom na potrestanie Samuela v predošlom súdnom konaní.

Spomínaný spravodajský web cituje aj známych rodiny útočníka, ktorí o ňom hovoria ako o „koncentrovanom zle“ a pripomínajú, že bol agresívny už ako malé dieťa. Údajne bil rovesníkov v materskej škole, z ktorej ho pre agresívne správanie vylúčili.