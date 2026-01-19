Putin v Trumpovej „Rade mieru“? Kremeľ potvrdil pozvanie, v hre je aj Gaza

Ruský prezident Vladimir Putin bol oficiálne pozvaný, aby sa stal členom tzv. „Rady mieru“ amerického prezidenta Donalda Trumpa. Cieľom tohto orgánu má byť riešenie ozbrojených konfliktov po celom svete a dohľad nad správou a rekonštrukciou Pásma Gazy. „Prezident Putin dostal pozvanie vstúpiť do tejto Rady mieru,“ potvrdil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Podľa Peskova Moskva zatiaľ analyzuje podrobnosti americkej iniciatívy. „Usilujeme sa vyjasniť všetky nuansy tejto ponuky,“ uviedol s tým, že zatiaľ nie je jasné, či je ruský prezident naklonený účasť prijať.
Biely dom podľa Kremľa oslovil viaceré globálne osobnosti, pričom samotnú radu má viesť priamo Donald Trump. Objavili sa dokonca správy, že šéf Bieleho domu bude od každej krajiny zapojenej do „Rady mieru“ požadovať „prískočné“ vo výške najmenej miliardy dolárov.
Rusko sa čoraz viac vzďaľuje Izraelu
Pozvanie prichádza v čase, keď sa Rusko geopoliticky čoraz viac vzďaľuje Izraelu a posilňuje vzťahy s jeho regionálnymi rivalmi, najmä s Iránom. Rusko sa zároveň snaží prehlbovať spoluprácu so štátmi Perzského zálivu v čase rastúcej izolácie zo strany Západu.
Putinova moc slabne, v Rusku narastá rozhorčenie nad „večnou“ vojnou
Putin pritom Trumpove mierové iniciatívy verejne chválil už v minulosti. „Naozaj robí veľa pre riešenie týchto zložitých kríz, ktoré trvajú roky, dokonca desaťročia,“ vyhlásil ruský prezident vlani v októbri. K situácii na Blízkom východe dodal: „Ak sa nám podarí dosiahnuť všetko, o čo sa Donald snažil, bude to historická udalosť.“
Washington hľadá kontroverzné cesty
Kremeľ sa dlhodobo ostro vyjadruje k izraelským vojenským operáciám v Pásme Gazy. „Pásmo Gazy prežíva humanitárnu katastrofu v plnom zmysle slova,“ citovala Putina agentúra RIA Novosti po jeho stretnutí s palestínskym lídrom Mahmúdom Abbásom. Ruský prezident zároveň zdôraznil: „Rusko ako priateľ palestínskeho ľudu sa snaží poskytovať pravidelnú pomoc.“
Únia by mala vytiahnuť svoju „obchodnú bazuku“, vyzýva Macron. Európski lídri sú jednotní v kritike Trumpových nových ciel
Či sa Vladimir Putin skutočne objaví v Trumpovej „Rade mieru“, zatiaľ nie je jasné. Už samotné pozvanie však naznačuje, že Washington hľadá nové, kontroverzné cesty k riešeniu globálnych konfliktov – aj za cenu spolupráce s lídrami, ktorí stoja v centre medzinárodných sporov.