Športová tragédia Španielky na olympiáde. „Som zlomená,“ povedala trénerovi po zrútení na podlahu

Olympijské hry prinášajú okrem radostných aj smutné športové príbehy. Jeden z nich postretol španielsku bedmintonistku Carolinu Marínovú.

Jedna z adeptiek na olympijské zlato vo dvojhre vyhrala v semifinále nad čínskou súperkou Che Ping-ťiao prvý set 21:14, v druhom viedla 10:8 a bola blízko finálovej účasti.

Potom jej však povolilo viackrát operované koleno, nasledoval bolestivý výkrik a zrútila sa na podlahu v aréne Porte de la Chapelle.

Snažila sa pokračovať s ortézou

Zlatá medailistka vo dvojhre žien z Ria de Janeiro 2016 si priložila ruku na tvár, zatiaľ čo jej čínska súperka zdvihla ruku na znak privolania lekárskej pomoci. Jej trénerovi Fernandovi Rivasovi bolo takmer ihneď jasné, že to už nerozchodia a postup do finále je nemožný.

Tridsaťjedenročná Španielka sa síce snažila pokračovať s ortézou na kolene, ale po chvíli zistila, že nemôže ani chodiť, nie ešte behať a odpaľovať košík vo vysokom tempe.

Je to smutné a neférové

„Keď sa hráčka konečne postavila na nohy, fanúšikovský dav zaburácal na znak podpory. Nasledovalo už len súcitné objatie trénera predtým ako Marínová v bolestiach odkrivkala z olympijského kurtu,“ napísal oficiálny web OH 2024.

„Neviem, čo mám na to povedať. Trhá mi srdce, keď vidím, ako veľmi chcela a ako to celé dopadlo. Je to smutné a neférové zároveň. Musíme posúdiť rozsah zranenia a zariadiť sa podľa toho,“ cituje Fernanda Rivasa web športového denníka Marca.

Odhlásila sa z Tokia

Marinová si v roku 2019 roztrhla krížny väz v pravom kolene, o dva roky neskôr nasledovalo vážne zranenie ľavého kolena a odhlásenie sa z OH v Tokiu. Potom začala robiť všetko preto, aby sa vrátila vo vrcholnej forme tento rok v Paríži.

Medzitým sa v Saarbrückene stala majsterkou Európy, vyhrala prípravné podujatia All England a Swiss Open a na olympiádu išla s medailovými ambíciami. Takmer ich aj naplnila, až kým neprišlo obnovenie zranenia. „Som zlomená,“ stačila Marínová povedať svojmu trénerovi skôr, než sa jej ujali zdravotníci.