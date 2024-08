Hocková má na olympiáde isté finále v skeete, o medailu zabojuje aj Barteková

aktualizované 4. augusta, 14:25

Vanesa Hocková vo svojej olympijskej premiére nebude chýbať v boji o medaily. Ambiciózna Slovenka postúpila do finále súťaže v skeete žien, keď v kvalifikácii dosiahla v piatich položkách výsledok 121 terčov.

Po prvom dni kvalifikácie jej patrila dvanásta priečka s nástrelom 71 terčov, ale bezchybný druhý deň s maximom 50 terčov ju katapultoval na štvrtú priečku. Hocková má 24 rokov a vlani na MS v Baku bola členka bronzového tímu Slovenska v skeete. Finále príde na rad v nedeľu od 15.30 h.

Sústredila sa na každý výstrel

„Je to skvelý pocit. Priznám sa, že som to nečakala po tom, čo som v sobotu trochu pokazila poslednú položku. Som rada, že sa mi v nedeľu podarilo nastrieľať čistú päťdesiatku a teším sa na finále. Sústredila som sa na každý výstrel, nerada sa pozerám na výsledky súperiek. Myslím si, že mi to pomohlo,“ vyjadrila sa Vanes Hocková pre STVR.

V šesťčlennom finále sa nakoniec po veľkej dráme objaví aj Danka Barteková, ktorá zvládla rozstrel o zostávajúce dve miestenky. Barteková dosiahla v kvalifikácii výsledok 120 terčov, keď vo všetkých piatich položkách pri zostreľovaní „holubov“ sa raz pomýlila.

V rozstrele bojovala s tromi súperkami a napokon spolu s Čiľankou Franciscou Crovettovou Chadidovou postúpila do finále.

Barteková prišla ako jedna z favoritiek

Bez najlepšej šestky zostali Gabriela Rodríguezová z Mexika a Nemka Nele Wissmerová, ktorá po prvom dni kvalifikácie ešte viedla súťaž 29 sketetarok. Zostávajú duo finalistiek tvoria Britka Amber Jo Rutterová a Grékyňa Emmanouela Katzourakiová.

Skúsená 39-ročná Barteková na OH v Paríži kombinuje povinnosti členky Medzinárodného olympijského výboru s tými športovými na strelnici v Chateauroux Shooting Centre. Bronzová medailistka z OH 2012 v Londýne Barteková prišla na OH 2024 ako jedna z favoritiek.

Vlani sa stala majsterkou sveta v Baku 2023 aj Európy v Osijeku 2023 a v Chateauroux ovládla aj generálku na olympijské hry 2024. V retekoch Svetového pohára v Dauhe dosiahla kvalifikačný absolútny svetový rekord zostrelením všetkých 125 „holubov“.