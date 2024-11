Slovenské hokejistky zabojujú o ZOH 2026 aj s Lopušanovou. O postup do ďalšej fázy sa pokúsia v domácom prostredí (foto)

V závere prvej polovici decembra budú slovenské hokejové reprezentantky bojovať v domácom prostredí o miestenku na finálovom turnaji kvalifikácie o postup na ZOH 2026. Z turnaja v Piešťanoch postúpia iba víťazky a súčasťou slovenského výberu bude aj útočníčka Nela Lopušanová.

Zraz národného tímu SR je naplánovaný na 9. decembra v Piešťanoch, kde sa budú hráčky z projektu centralizovanej prípravy ženskej reprezentácie pripravovať už skôr a odohrajú tam aj dva domáce duely v EWHL.

Prvý duel na turnaji odohrajú zverenky trénera Miroslava Mosnára vo štvrtok 12. decembra proti Kazachstanu, o deň neskôr vyzvú Island a v nedeľu 15. decembra si zmerajú sily so Slovinskom.

Nechcú sa nechať zaskočiť

„Chceme urobiť všetko pre to, aby nás nič nemohlo zaskočiť. V poslednom období sme hrávali ligové zápasy u súperiek, a tak privítame možnosť odohrať dva súboje v Piešťanoch,“ povedal Mosnár podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Kostru tímu SR tvoria hráčky zo spomenutého projektu HK PSRŽ Bratislava. „Hráme už dostatok zápasov, čo je pozitívne oproti úvodu ročníka. Vo všetkých dueloch však musíme hrať na maximum. Niekedy mávame herné výpadky a tým sa potrebujeme v rámci kvalifikácie vyhnúť,“ zdôraznil kouč Sloveniek.

Štyri hráčky zo zámoria

Na piešťanskom turnaji bude mať k dispozícii aj štyri hráčky zo zámoria, okrem spomenutej Lopušanovej aj Simone Bednárikovú, Lilien Beňákovú a Michaelu Sophiu Paulínyovú. V nominácii sú aj legionárky z Číny a Fínska.

Víťazka kategórie najlepšia hokejistka Nela Lopušanová počas vyhlásenia ankety Hokejista roka 2023. Foto: SITA/Diana Černak

„Nominácia na turnaj v Piešťanoch je taká, akú sme si predstavovali. V súčasnosti je to asi najsilnejší káder, ktorý dokážeme poskladať. Veríme, že sa to ukáže aj na ľade. S hráčkami komunikoval prevažne generálny manažér Tomáš Pšenka, ktorý urobil výbornú robotu. Sme radi, že sa nám podarilo dať dokopy takýto tím,“ pokračoval Mosnár.

V generálke bez víťazstva

Generálkou na olympijskú kvalifikáciu bola pre Slovenky účasť na novembrovom turnaji o Nemecký pohár, na ktorom si so silnejšími súperkami pripísali tri tesné prehry.

„Z herného hľadiska to bolo dobré, ale treba povedať aj to, že sme nedokázali ani raz zvíťaziť. Potrebujeme dosiahnuť dobrý výsledok s týmito súperkami, pretože by nám to určite psychicky pomohlo,“ myslí si hlavný kouč. Informoval tiež, že o súperkách vie jeho realizačný tím minimum.

O miestenky na ZOH sa bude hrať vo februári 2025 v japonskom Tomakomaj, švédskom Gävle a nemeckom Bremerhavene.