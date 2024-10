Slovenské hokejistky sa predstavia na Nemeckom pohári, no bez mladého talentu

Slovenská ženská hokejová hviezda Nela Lopušanová nefiguruje v nominácii reprezentácie SR na novembrový turnaj o Nemecký pohár.

Vedenie slovenského výberu o pozvánke pre 16-ročnú Žilinčanku uvažovalo, no vzhľadom na náročnú dopravnú logistiku však talentovaná útočníčka na podujatie nepríde.

Slovenky v nemeckom Landshute odohrajú počas troch dní tri stretnutia. V stredu 6. novembra vyzvú hráčky Maďarska, o deň neskôr si zmerajú sily s Francúzskom a v piatok 8. novembra aj s domácim Nemeckom.

Rovnaké štyri družstvá hrali spolu na turnaji aj v auguste v nemeckom Füssene, kde slovenské hokejistky skončili štvrté.

Privítal by väčšiu hernú prax

Hlavný tréner slovenského tímu Miroslav Mosnár nominoval na akciu dovedna 22 hráčok, prevažne sú to hokejistky z Projektu HK PSRŽ Bratislava, ktorý hráva v nadnárodnej EWHL.

V tejto súťaži sú zatiaľ slovenské hráčky stopercentné, v šiestich dueloch ešte nenašli premožiteľky.

„Teší nás to, ale odohrali sme málo duelov a potrebovali by sme väčšiu zápasovú prax. Teraz sa nám to síce rozbehne, ale uvítal by som viac zápasov, aby sme hrávali častejšie, hoci aj mimo ligy,“ uviedol reprezentačný kouč Mosnár.

V nominácii aj legionárky

Do nominácie sa dostali aj hráčky z ďalších slovenských klubov či legionárky z Fínska, Maďarska a Kanady.

„V nominácii nastali dve zmeny, ale inak máme k dispozícii všetky hráčky, ktoré sme chceli. Som rád, že sme mali možnosť zavolať aj hráčky zo zámoria, keďže to v tomto termíne nie je úplne štandardné. Boli nominované aj v lete a sme zvedaví, ako sa ukážu v porovnaní s predchádzajúcim turnajom. Chceli by sme ich ešte viac zapracovať do systému,“ pokračoval Mosnár.

Potvrdil tiež správu o tom, že Lopušanová zo zámoria nepricestuje.

Dôležitý duel proti domácim

Slovenské hokejistky budú súčasťou Nemeckého pohára premiérovo.

„Merítkom výkonnosti pre nás bude hlavne súboj s domácimi Nemkami, ktoré sú dlhoročne súčasťou elitnej kategórie majstrovstiev sveta. Majú veľkú kvalitu. Som zvedavý, či dokážeme zužitkovať skúsenosti z predchádzajúceho duelu s nimi. Verím, že dievčatá budú psychicky aj fyzicky odolnejšie ako v auguste,“ dodal tréner Mosnár.