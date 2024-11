Slovenské hokejistky začali púť Nemeckým pohárom tesnou prehrou s Maďarskom (video)

Slovenským hokejistkám výsledkovo nevyšiel vstup do turnaja o Nemecký pohár, v Landshute totiž podľahli Maďarsku tesne 3:4. S účastníčkami elitnej kategórie MS odohrali zverenky trénera Miroslava Mosnára vyrovnaný zápas, v konečnom účtovaní však doplatili na nižšiu efektivitu v koncovke.

Už vo štvrtok podvečer nastúpia slovenské hráčky proti výberu Francúzska, ktorý v stredu podľahol domácemu Nemecku 1:4. V piatok ich čaká duel proti Nemkám.

Bojovali do konca

Slovenky viedli zásahom Emy Tóthovej zo záveru prvej tretiny, v druhej časti však Maďarky otočili. Na začiatku tretej tretiny ešte Janka Hlinková vyrovnala na 2:2, potom však americká rodáčka Hayley Williamsová dvoma presným zásahmi zariadila dvojgólový náskok súperiek. V úplnom závere už len zmiernila prehru slovenského výberu Romana Košecká.

„Táto prehra nás mrzí, keďže to bol taký tesný zápas proti kvalitnému tímu. Zároveň som rada, že sme odohrali dobrý duel a verím, že to bude už ešte lepšie. Tréner nám v šatni povedal, že to bol super výkon. Škoda inkasovaných gólov po našich chybách, ale to si ešte rozoberieme. Povieme si, čo spravíme nabudúce lepšie,“ zhodnotila útočníka Tóthová vo videu na Instagrame Slovenského zväzu ľadového hokeja.

Tímová hra, no nižšia efektivita

Slovenské hokejistky mali v súboji viac striel ako ich maďarské súperky.

„Mali sme veľa šancí, takže do ďalších duelov by sme chceli dať viac gólov. Snažili sme sa hrať tímovo a aj sa nám to darilo. Verím, že aj v druhom súboji opäť odovzdáme maximum a bude to dobré,“ doplnila Tóthová, autorka prvého slovenského zásahu na turnaji.