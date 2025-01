Slovenky už čoskoro čaká záverečný boj o ZOH 2026. Dostala sa do nominácie aj hviezdna Lopušanová? - FOTO, VIDEO

Ani najjagavejšia hviezda slovenského ženského hokeja Nela Lopušanová nechýba v nominácii na novembrovú záverečnú časť kvalifikácie o postup na budúcoročné zimné olympijské hry do Talianska.

Zverenky trénera Miroslava Mosnára čaká v nemeckom Bremerhavene neľahká úloha. Pod päť kruhov sa totiž dostanú len víťazky turnaja, v ktorom si od štvrtka 6. do nedele 9. februára postupne zmerajú sily s Maďarkami, Nemkami a Rakúšankami.

Hlavný kouč do nominácie zaradil dovedna 25 hráčok – tri brankárky, deväť obrankýň a trinásť útočníčok.

Chýbajú dve zranené útočníčky

„Poskladali sme to najlepšie, čo sme momentálne mali v dosahu. Tešíme sa z toho, že môžeme využiť aj viaceré hráčky zo zahraničia, či už zo zámoria, Číny alebo európskych líg. Naša základňa nie je taká široká, takže sme radi, že nás môžu posilniť,“ povedal Mosnár, ktorý však nemôže počítať so zranenými útočníčkami Tatianou Blichovou a Júliou Matejkovou.

Slovenky sa stretnú v pondelok 3. februára v Bratislave a po dvoch tréningoch zamieria v utorok do Nemecka. Až tam s k výberu pripojí Lopušanová, ktorá pricestuje z USA.

Do dejiska sa presunú letecky

„Máme radosť z toho, že do dejiska turnaja poletíme, pretože viaceré dievčatá z kádra cestovali viac ako tisíc kilometrov na Univerziádu do Turína a späť. Ak by museli opäť cestovať autobusom aj do Nemecka, opäť približne rovnakú vzdialenosť, tak by to neboli ideálne podmienky na prípravu,“ priblížil kormidelník družstva.

Niektoré hráčky, ktoré neboli súčasťou univerzitného výberu na spomenutom podujatí v Turíne, ešte v roku 2025 nehrali súťažný zápas. Voľno využili na regeneráciu a tréningy.

„Spoliehame sa na to, že dva zápasy v EWHL, ktoré odohráme pred štartom finálovej kvalifikácie, nám pomôžu. Dievčatá, ktoré ostali na Slovensku, poctivo trénovali počas Univerziády, ale teraz nás konečne čakajú spoločné tréningy,“ vysvetlil Mosnár.

Známejšie súperky ako v decembri

Slovenské hokejistky v predchádzajúcej časti olympijskej kvalifikácie na domácom turnaji v Piešťanoch zdolali výbery Kazachstanu, Islandu aj Slovinska. Teraz v Nemecku ich čakajú známejšie tímy.

„Myslím si, že naše súperky budú pod väčším tlakom ako my. Nemky a Maďarky sú účastníčky najvyššej kategórie majstrovstiev sveta. Radi by sme z toho vyťažili, že na nás nebude až taký veľký tlak a urobíme maximum pre to, aby sme v tejto skupine tímov boli úspešní. Z predchádzajúcich duelov vieme, že Nemky aj Maďarky sú silné s pukom, tlačia sa pred bránku a hrajú jednoducho v koncovke,“ uzavrel hlavný kouč.

Program turnaja v Nemecku: štvrtok 6. februára: Maďarsko – Slovensko (16.00), Nemecko – Rakúsko (19.30)

sobota 8. februára: Slovensko – Nemecko (14.30), Maďarsko – Rakúsko (18.00)

nedeľa 9. februára: Rakúsko – Slovensko (14.30), Nemecko – Maďarsko (18.00)

Istú účasť na ženskom olympijskom hokejovom turnaji v roku 2026 už majú tímy Kanady, USA, Česka, Švajčiarska, Fínska a domáceho Talianska. Ďalšie tri miestenky získajú víťazné tímy na troch finálových kvalifikačných turnajoch vo Švédsku, Japonsku a Nemecku.

Na základe aktuálneho rebríčka Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) by sa mali na turnaji predstaviť aj hokejistky z Ruska. V prípade ich vynútenej absencii sa na olympijský turnaj aj najlepší tím z druhých miest naprieč februárovými kvalifikačnými skupinami.

Slovenské hokejistky si zahrali na ZOH zatiaľ iba raz, olympijskú atmosféru mali možnosť vychutnať si v roku 2010 v kanadskom Vancouveri.