Lopušanová sa stala najužitočnejšou hráčkou MS hokejistiek do 18 rokov - FOTO, VIDEO

Hokejové reprezentantky Slovenska na majstrovstvách sveta hráčok do 18 rokov hrali vo Fínsku iba o záchranu, napriek tomu sa slovenská útočníčka Nela Lopušanová stala najužitočnejšou hráčkou celého turnaja.

Toto ocenenie získala už druhýkrát v kariére, premiérovo ňou bola aj pred dvoma rokmi. Stále iba 16-ročná žilinská rodáčka vo Vantaa nazbierala v piatich stretnutiach jedenásť kanadských bodov za päť gólov a šesť asistencií.

Slovenský výber pritom na podujatí nastrieľal len 13 gólov. Produktívnejšia bola len jej spoluhráčka z amerického stredoškolského tímu Bishop Kearney Selects – Kanaďanka Stryker Zablocká mala bilanciu 8+4.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Zaujímavosťou je, že až doteraz za MVP na tomto turnaji nikdy nevyhlásili hráčku, ktorá bojovala o zotrvanie medzi svetovou elitou. Nikdy v minulosti sa dvakrát nestala nejaká hokejistka najužitočnejšou hráčkou MS do 18 rokov.

Lopušanovú pritom novinári zaradili aj do All Stars tímu turnaja. Okrem nej do útoku vybrali aj Zablockú a Američanku Anabellu Fanaleovú, do obrany zo zlatého kanadského tímu Chloe Primeranovú aj americkú hráčku Megan Healyovú, najlepšou brankárkou bola podľa pracovníkov médií Morgan Stickneyová z USA.

Direktoriát podujatia za top gólmanku určil Češku Danielu Novákovú, najlepšou obrankyňou bola Primeranová z Kanady a útočníčkou Fanaleová z USA.

Zlaté medaily získali mladé Kanaďanky, striebro putuje do USA a bronz do Česka. Slovenky v súboji o zotrvanie medzi elitou zdolali japonské rovesníčky 5:1 a aj o rok v Kanade budú hrať v top kategórii.