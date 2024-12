Suverénne Slovenky ešte zabojujú o ZOH 2026. Koľko bodov získala Lopušanová v troch dueloch?

Slovenská ženská hokejová reprezentácia podľa predpokladov postúpila do finálovej časti kvalifikácie o postup na zimné olympijské hry v roku 2026. Na domácom predfinálovom turnaji v Piešťanoch nedopustila prekvapenie ani v jednom z trojice zápasov a v nedeľu zdolala Slovinky jasne 14:0.

Spoločne s víťazstvami nad Kazachstanom (8:1) a Islandom (15:1) dosiahli zverenky trénera Miroslava Mosnára impozantné skóre 37:2 a na turnaji nemali konkurenciu.

Na tomto skvelom výsledku mala veľký podiel Nela Lopušanová. Stále iba 16-ročná útočníčka v troch zápasoch nazbierala dovedna 18 bodov za 11 gólov a 7 asistencií.

Aj v poslednom súboji proti Slovinkám dosiahla hetrik, dokonca za osem minút počas druhej tretiny a v tretej pridala ešte jeden gól. Tri góly proti Slovinsku strelila aj 18-ročná útočníčka Lilien Beňáková.

„Som rada, že mi to tam konečne padlo, Je to veľká česť hrať pred slovenskými divákmi, rodičmi, kamarátmi a ešte k tomu streliť hetrik. Veľmi veľa to pre mňa znamená,“ uviedla Beňáková v pozápasovom rozhovore pre SZĽH.

„Hrali sme tímovo a boli sme úspešní v koncovke. To bol základný kameň úspechu. Na turnaji nebola taká vysoká kvalita súperiek ako na Nemeckom pohári, strelili sme veľa gólov a tešíme sa z toho,“ zhodnotil tréner Miroslav Mosnár na instagramovom profile SZĽH.

Slovenské reprezentantky zabojujú o postup na olympijský turnaj od 6. do 9. februára 2025 v nemeckom Bremerhavene, kde si zmerajú sily s domácimi hokejistkami, Maďarkami a Rakúšankami.

„Sú to všetky tímy z áčkovej skupiny ženského hokeja. Pôjdeme od zápasu k zápasu a pokúsime sa prekvapiť. Kostru tímu máme vytvorenú, plus hráčky zo zámoria a dovtedy sa vrátia aj tie, ktoré sú teraz zranené,“ doplnil Mosnár.

„Budú to silné súperky. Dáme do toho všetko a dúfame, že to zvládneme,“ skonštatovala Beňáková.