Slováci vybojovali prvý triumf na MS v hokeji do 20 rokov, o víťazstve nad Švajčiarmi rozhodol 17-ročný Chovan

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov majú premiérové víťazstvo na svetovom šampionáte tejto vekovej kategórie v Kanade. Vo svojom druhom vystúpení na turnaji zvíťazili v piatok nad tímom Švajčiarska 2:1. V tabuľke B-skupiny sú s tromi bodmi na 3. priečke a najbližšie sa predstavia v nedeľu večer o 23.00 h SEČ v dueli proti Čechom.

„Nálada v tíme je dobrá. Vyhrali sme prvý zápas na MS. Dúfam, že po dni voľna odohráme dobrý zápas s Čechmi. Snažil som sa každé striedanie hrať naplno, vybojovať si miesto a ‚ice-time’… Som rád, že mi tréneri dali šancu a dôveru,“ povedal vo videu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) útočník Ján Chovan.

Práve tento 17-ročný útočník fínskej Tappary Tampere v 57. minúte rozhodol o triumfe Slovákov, keď sa medzi kruhmi dostal k puku a jeho strela zápästím si našla cestu do siete. „Pri gólovej situácii som sa iba snažil vystreliť a trafiť bránku. Ukázali sme, že vieme vyhrať takéto dôležité a vyrovnané zápasy,“ dodal Chovan.

V bránke mal poriadne náročný duel gólman Samuel Urban. V zápase sa zaskvel 28 úspešnými zákrokmi. „Nebol to ľahký zápas. Celých 60 minút sa korčuľovalo, hralo sa hore-dole. To sme však očakávali, takže nás to nezaskočilo. Švajčiari boli tvrdí v predbránkovom priestore, snažili sa do mňa ‚chodiť‘, ale nejako som to neriešil a sústredil som sa na svoju robotu. Mojou úlohou je dávať tímu šancu vyhrať. Padlo nám to tam na konci a som rád, že máme víťazstvo a tri body do tabuľky,“ vyhlásil Urban, ktorý inkasoval akurát v 34. minúte po nájazde Erica Schnellera.

Po dvoch stretnutiach v krátkom slede teraz slovenským hráčom príde vhod deň voľna. „Určite si oddýchneme a bude v tíme aj taká mentálna pohoda po víťazstve. Bude to lepšie, ako keby sme sa mali trápiť,“ zakončil brankár Urban.