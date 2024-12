Slovensko vstúpilo do MS v hokeji do 20 rokov prehrou. Baran: Škoda druhej a tretej tretiny - VIDEO

Slovenskej reprezentácii hokejistov do 20 rokov nevyšiel vstup do majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie v Kanade. Zverenci trénera Ivana Feneša v Ottawe podľahli rovesníkom zo Švédska 2:5, keď strelili prvý aj posledný gól stretnutia.

Po prvej tretine viedol slovenský výber gólom Dalibora Dvorského, ale Švédi v druhej dvadsaťminútovke skórovali dvakrát a ďalšie dva presné zásahy pridali aj v tretej časti. Gólovú bodku za duelom dal v úplnom závere Daniel Jenčko.

„Škoda druhej a tretej tretiny, prvá bola veľmi slušná. Po prvom či druhom góle sme sa trochu zosypali a už to šlo dole vodou. Musíme si vziať pozitívum, ktorým je prvá tretina, a preniesť si to do ďalšieho duelu. Keď nás Švédi zavreli, tak to sa potom ťažko robia prihrávky a chodí sa ťažko von z pásma, potom sú aj zavarené nohy. Predlžovali sme si striedania, druhú tretinu si nabudúce musíme zorganizovať lepšie,“ komentoval obranca Richard Baran vo videu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Podľa útočníka Romana Kukumberga rozhodla druhá tretina. Tá stála Slovákov príliš veľa síl.

„Boli tam nejaké nevyhodené puky a Švédi nás tam zavreli aj na dve minúty. Boli viac na puku. Prvá aj tretia tretina, tam sme mali svetlé momenty,“ poznamenal.

Po neúspešnom úvodnom súboji v B-skupine nemajú slovenskí mladíci veľa času na oddych, už v piatok na nich čaká duel proti Švajčiarom. Tí vo štvrtok až po tíme SR hrali s Čechmi a podľahli im 1:5.

„Na Švajčiarov musíme vybehnúť, ako sa nám to podarilo proti Švédom. Musíme korčuľovať, strieľať na bránku aj premieňať šance. Vtedy budeme mať nádej,“ myslí si Baran. „Dáme všetko do stopercentnej regenerácie a zo zápasu proti Švajčiarom chceme vziať tri body,“ dodal Kukumberg.