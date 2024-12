Feneš po tesnej výhre nad Švajčiarskom: Tímový výkon, zblokovali sme množstvo striel a odmena prišla

aktualizované 22:03

Mladí slovenskí hokejisti vo svojom druhom zápase na tohtoročnom svetovom šampionáte v Kanade zdolali Švajčiarov 2:1 a do tabuľky B-skupiny si pripísali dôležité tri body.

Rozhodujúci gól po chybe obrancu Leona Muggliho pri rozohrávke v 57. minúte strelil Ján Chovan.

Ivan Feneš, tréner SR 20 – zdroj: Joj šport: „Tímový výkon. Zblokovali sme obrovské množstvo striel a v závere prišla odmena. Vedeli sme, kde je kvalita brankára Samuela Urbana, trochu dlhšie sa hľadal, no napriek tomu ukázal skvelú formu v oboch dueloch. Momenty boli na našej i švajčiarskej strane, ustali sme to a hrali omnoho jednoduchšie.“

Daniel Jenčko, útočník SR 20 – zdroj: Joj šport: „Potrebovali sme tie tri body. Tím ukázal v poslednej tretine charakter, rozhodla naša bojovnosť. Snažím sa robiť svoju robotu, tečoval som strelu a už som to videl len v bráne, bol som z toho veľmi šťastný.“

Luka Radivojevič, obranca SR 20 – zdroj: Joj šport: „Dobre sme do zápasu nastúpili, dali sme otvárací gól. Aj včera sme viedli, no nezvládli to, poučili sme sa z toho, pokračovali sme ďalej tak, ako sme mali a dopadlo to pre nás super. Mali sme veľa pekných útočných momentov a prenieslo sa to do duelu.“