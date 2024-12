Škrtel zložil pre magazín Four Four Two ideálnu jedenástku kariéry. Dostal sa do nej iba jeden Slovák a nie je to Ďurica - FOTO

Bývalého slovenského reprezentanta Martina Škrtela oslovili tvorcovia najnovšieho vydania prestížneho futbalového magazínu Four Four Two, aby vyskladal najlepšiu jedenástku zloženú z jeho niekdajších spoluhráčov.

Dlhoročná defenzívna opora Zenitu Petrohrad, FC Liverpool, Fenerbahce či Basaksehiru do nej zaradila aj reprezentačného spolubojovníka Mareka Hamšíka. Nie je prekvapením, že až osem z 11 hráčov s Martinom kooperovalo počas pôsobenia na Anfield Road. V ideálnej jedenástke však absentuje jeho dlhoročný stopérsky parťák Ján Ďurica.

Zostavu vám prinášame i s prekladom Martinovej argumentácie a poznámkami k jednotlivým hráčom.

Brankár: PEPE REINA (FC LIVERPOOL)

„Keď som prišiel do Liverpoolu bol tímovou jednotkou. Je vynikajúci pri produkcii zákrokov a vyniká aj v práci nohami. Navyše je to správny chlapík, ktorý pomáhal mužstvu.“

Pravý obranca: GLEN JOHNSON (FC LIVERPOOL)

„Ja som hral zvyčajne pravého stopéra a on vedľa mňa. Veľmi dobre sme navzájom komunikovali na ihrisku a mimo neho sme si takisto rozumeli. Nebojím sa ho nazvať kamarátom. Hral vynikajúco smerom dopredu i dozadu. Keď bol na vrchole, patril medzi najlepších pravých obrancov na svete.“

Stopér: MARTIN ŠKRTEL (FC LIVERPOOL)

„Bol som tak trocha predstaviteľ starej stopérskej školy. Vždy som sa snažil predovšetkým dobre brániť a odovzdať tímu 100 percent, preto by som do zostavy vybral aj sám seba.“

Stopér: DANIEL AGGER (FC LIVERPOOL)

„Ak by sa mu vyhýbali zranenia, bol by schopný svoju latku kvality ešte posunúť. Naša spolupráca na ihrisku bola vždy skvelá a bolo radosťou nastupovať vedľa neho. Daniel bol navyše vždy veľmi priamy chalan. To, čo si myslel, aj napriamo povedal. Podľa mňa je to cenná vlastnosť.“

Ľavý obranca: GAEL CLICHY (BASAKSEHIR)

„Poznal som ho počas obdobia, keď pôsobil v londýnskom Arsenale a Manchestri City. Neskôr sme sa stretli v tíme Basaksehir a tam som sa na vlastnej koži presvedčil o jeho kvalite a výbornej hre smerom dopredu i dozadu. Bol to kompletný futbalista so správnym mentálnym nastavením a správnymi osobnostnými črtami.“

Defenzívny stredopoliar: XABI ALONSO (FC LIVERPOOL)

„Čo by som len k nemu mohol povedať? Ešte počas nedávneho charitatívneho zápasu som si uvedomil, že by ešte stále mohol hrať futbal aktívne. Bol to hráč, ktorého chce mať v kádri prakticky každý. Je unikátny v udávaní zápasového tempa, má skvelú prihrávku a v neposlednom rade ho vždy zdobila fantastická strela.“

Stredopoliar: MAREK HAMŠÍK (SLOVENSKO)

„Môj reprezentačný spoluhráč. Má za sebou výbornú kariéru, ktorú spojil predovšetkým s talianskym klubom SSC Neapol. Na Marekovi bola vždy obdivuhodná jeho prihrávka, vždy vedel, akú má zvoliť. Rozumel futbalu, vedel reagovať na zápasové veci a tým bol nápomocný tímu. Označil by som ho za jedného z najkomplexnejších futbalistov na svete.“

Stredopoliar: STEVEN GERRARD (FC LIVERPOOL)

„On na mojom zozname jednoducho nemôže chýbať. Ide totiž o jedného z najkvalitnejších hráčov na svete. Spomenul by som jeho nezrozumiteľný prízvuk, ktorý bol pre mňa na začiatku ešte náročnejší ako u Jamieho Carraghera. Neskôr som scouserskej reči viac porozumel a dokázal som sa od neho veľa vecí naučiť. Pre moju kariéru bolo prospešné, že som mohol zdieľať rovnakú šatňu s hráčmi, akým bol on.“

Špílmacher: PHILIPPE COUTINHO (FC LIVERPOOL)

„Dal by som mu všetku voľnosť. Keď bol zdravý, patril k najlepším tvorcom hry na svete. S loptou dokázal neuveriteľné veci, a to nie len v zápasoch, ale aj na tréningoch. Niekedy som bol z jeho futbalových technických kúskov doslova v šoku.“

Útočník: LUIS SUÁREZ (FC LIVERPOOL)

„Luis bol blázon, avšak v dobrom zmysle slova. Vieme, že počas kariéry urobil aj pár vecí, ktoré boli podľa mnohých nevyhnutné a vrhli na neho aj trocha horšie svetlo. Pokiaľ by sa ale mala hodnotiť iba jeho futbalová úroveň, tak z toho vychádza ako jeden z najlepších útočníkov na svete.“

Útočník: FERNANDO TORRES (FC LIVERPOOL)

„Fernanda som poznal ešte pred príchodom do Anglicka, pretože som ho bránil v drese Slovenska v reprezentácii. Až po príchode na Anfield som však videl jeho naozajstnú kvalitu a porciu talentu, ktorú v sebe mal. Jeho spolupráca s Gerrardom v sezóne 2008/2009 bola famózna. Bol top kanonierom a skvelým hráčom.“

Náhradníci: Jamie Carragher, Sammi Hyppiä, Javier Mascherano

Tréner: RAFAEL BENÍTEZ (FC LIVERPOOL)

„On stál sa mojím prestupom do Liverpoolu. Bol prvým veľkým koučom s ktorým som počas kariéry spolupracoval a dosť mi pomohol. Mal som záujem sa od neho učiť a inkasovať rady. Neskôr som z týchto poznatkov vyťažil veľa vecí do ďalších rokov môjho futbalového života.“