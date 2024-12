Športové udalosti roka 2024: Top momenty z futbalovej Ligy majstrov, druhá časť. Ako sa darilo Slovanu Bratislava? - FOTO, VIDEO

Bilancovať kalendárny rok 2024 by nebolo úplne, ak by sme vynechali európsku futbalovú súťaž s názvom Liga majstrov. Keďže šlo o dva ročníky, najprv sme sa venovali sezóne 2023/2024 a teraz prejdeme na súčasnú – 2024/2025. Práve v nej pôsobí aj slovenský majster Slovan Bratislava.

„Belasí“ museli prejsť kvalifikačným katom. Ak sa chceli dostať do ligovej fázy pozmenenej štruktúry milionárskej súťaže, museli sa dostať cez štyroch rôznych súperov. A to sa im napokon aj podarilo.

Po postupe už stihli odohrať šesť duelov, ktoré síce nepriniesli žiadne body pre Bratislavčanov, ale ich výkony sa postupne zlepšovali, čo môže viesť k zisku aspoň jedného bodu v posledných dvoch stretnutiach v druhej polovici januára 2025.

Kvalifikačné predkolá

Vráťme sa však ešte ku kvalifikácii – už 10. júla privítal Slovan na Tehelnom poli macedónsku Strugu. Aj keď v druhom polčase prišiel o dvojgólový náskok, dokázal si ho opäť vytvoriť zásluhou Juraja Kucku, ktorý dvakrát rozvlnil sieť súpera.

Aj odveta patrila „belasým“, zvíťazili 2:1 a povinný postup bol na svete.

Ďalej sa klubu z hlavného mesta Slovenska postavilo slovinské Celje. Išlo už o kvalitnejšieho protivníka, ktorý na domácej pôde v prvom zápase aj otvoril skóre. O štyri minúty však vyrovnal Vladimír Weiss mladší.

V 30. minúte však prišlo výrazne zaváhanie Gréka Kyriakosa Savvidisa, ktorý po podkopnutí súpera videl červenú kartu. „Slovanisti“ však drvivý tlak Slovincov ubránili a do odvety si brali sľubnú remízu.

V nej Celje dokonale rozobrali na súčiastky a po výhre 5:0 sa mohli tešiť na tretie predkolo. Treba pripomenúť, že aj Slovinci hrali od 16. minúty s červenou kartou, avšak „belasí“ im ukázali, ako takúto hernú situáciu treba využiť vo svoj prospech.

Cyperské mužstvo APOEL Nikózia mal na Slovan Bratislava príjemné spomienky z minulosti, no tentoraz išlo o diametrálne iné mužstvá, miernym favoritom na postup bol práve slovenský šampión.

Až vlastný gól Cyperčanov otvoril skóre na Tehelnom poli. Bolo tomu tak v 74. minúte, poistku pridal v nadstavenom čase nádherným zásahom spoza šestnástky Róbert Mak.

Po bezgólovej odvete sa „slovanisti“ mohli pripraviť na posledného súpera, ktorý sa im postavil do cesty za ich vytúženým snom – dostať sa do ligovej fázy Ligy majstrov.

Dánsky Midtjylland bol veľkým favoritom dvojzápasu so slovenským majstrom. Na domácej pôde si mal vybojovať náskok, ktorý by si už v odvete v Bratislave postrážil. No nestalo sa tak.

César Blackman dostal Slovan do vedenia, neskôr prišlo k vyrovnaniu, viac zásahov už diváci nevideli. Všetko sa malo rozhodnúť na Tehelnom poli.

Duel ako na hojdačke – inak sa to ani nazvať nedá. Skóre otvorili „belasí“, Midtjylland to dokázal v 50. minúte otočiť vo svoj prospech. So Slovanom to vyzeralo zle-nedobre, keď ešte v 82. minúte stále prehrával.

Potom však v priebehu štyroch minút prišli dve ďalekonosné strely do pravého dolného rohu od Marka Toliča a Tigrana Barseghjana a senzácia bola na svete – prvýkrát v histórii klubu sa Slovan Bratislava dostal do Ligy majstrov.

A nie hocijakej – so zmeneným formátom, kde namiesto troch súperov mali mať až osem.

Žreb im prisúdil veľké futbalové mená – Manchester City, AC Miláno, Atlético Madrid a Bayern Mníchov.

Zvyšní štyria protivníci mali byť pomerne hrateľnejší, no stále favoritmi oproti slovenskému tímu.

Konkrétne išlo o Celtic, Gironu, Dinamo Záhreb a Stuttgart.

Ligová fáza

V aktuálnom kalendárnom roku 2024 stihli „belasí“ odohrať šesť stretnutí z ôsmich. Aj keď konštatovanie pôsobí hrôzostrašne, že všetky duely prehrali, svetielko nádeje stále svieti. Aj keď sa už netýka postupu, ale už len bodového zisku.

Počet tímov sa v zmenenom formáte zvýšil z 32 na 36. Každý klub odohrá osem súbojov a bude sa snažiť získať dostatok bodov, aby sa dostali minimálne medzi najlepších 24 európskych tímov.

Priečky od 9. – 24. miesta zaručujú šestnásťfinále, respektíve duely o osemfinále, kde ich bude čakať najlepšie okteto milionárskej súťaže.

Preteky sa mohli začať a zatiaľ sú tímy po troch štvrtinách náročnej a strastiplnej trate.

Slovan Bratislava sa na prvý duel presunul do Škótska, konkrétne do Glasgowa, kde si zmeral sily s tamojším Celticom.

Úvodná facka bola zdrvujúca, domáci ich zdolali vysoko 5:1.

O premiérový zásah v Lige majstrov sa pre „belasých“ postaral rakúsky obranca Kevin Wimmer.

Priestor na smútok a zvesené hlavy nebol, už o ďalšie dva týždne ich čakal anglický gigant Manchester City.

Na Tehelnom poli šlo o obrovský sviatok, nečakalo sa žiadne prekvapenie, ale iba to, o koľko vyhrajú zverenci Pepa Guardiolu.

Napokon to bolo 4:0, presadili sa rôzni strelci, medzi nimi nechýbal ani nórsky Viking Erling Haaland.

Výkon sa o čosi zlepšil, no „citizens“ nepostavili najlepšiu možnú jedenástku a ani sa nehrnuli do ohromnej výhry.

Najviac sa však hovorilo o tom, ako Weiss mladší ukončil po stretnutí kariéru. Urobil tak symbolicky proti tímu, v ktorom ako mladík hrával a za „áčko“ si pripísal päť štartov.

Po reprezentačnej pauze sa Slovan presunul do Katalánska, kde na nich čakalo príjemné prekvapenie z uplynulej sezóny španielskej La Ligy – Girona.

Domáci boli favoriti, čo aj potvrdili, no výsledok 2:0 dával „belasým“ stále viac sebavedomia do ďalších stretnutí.

Štvrté stretnutie malo priniesť na Tehelné pole prvé body. Chorvátsky Dinamo Záhreb sa považoval za najhrateľnejšieho protivníka.

Už v piatej minúte sa presadil Dávid Strelec a zdalo sa, že večer bude „belasý“.

Do polčasu však prišli dva tvrdé direkty od súpera, v druhom uštedril ďalšie dva a po výsledku 1:4 v prospech Dinamo ostali Bratislavčanom oči pre plač.

Nasledovala druhá polovica ligovej fázy prestížnej Ligy majstrov. Po ďalšej „repre pauze“ si „slovanisti“ mohli vychutnať druhého súpera so zvučným menom. Išlo o talianske AC Miláno.

Po pomerne vyrovnanom prvom polčase, v ktorom sa raz presadili oba celky, sa schyľovalo k možnému prekvapeniu. Za Slovan sa presadil Barsegjan.

Lenže nekoncentrovanosť a chybičky počas troch minút v druhom dejstve znamenali dva góly pre veľkoklub z Apeninského polostrova.

V závere ešte skorigoval Nino Marcelli po krásnej strele, no nič to nezmenilo na ďalšej prehre.

Výkon však bol najlepší, aký doteraz „belasí“ podali v prebiehu ligovej fázy LM.

Posledný súboj v roku 2024 v tejto súťaži bol na ihrisku Atlética Madrid.

„Los Colchoneros“ v tom čase ťahali 9-zápasovú víťaznú šnúru a mali v nej pokračovať aj po zápase so slovenským majstrom.

Po prvom polčase malo Atlético už dvojgólové vedenie.

Hoci z penalty dokázal znížiť Strelec, už o ďalších šesť minút sa presadil Francúz Antoine Griezmann, ktorý bol hrdinom stretnutia, keďže „belasú“ sieť rozvlnil dva razy.

Klub z hlavného mesta Španielska natiahol svoju skvelú šnúru, aktuálne má na konte 12 triumfov v rade.

Po vyše dvoch mesiacoch zmenil rozhodnutie o konci kariéry Weiss mladší.

V Madride nastúpil na sedem minút a v poslednom kole jesennej časti Niké ligy viedol svoj tím od začiatku stretnutia ako kapitán. Hral do 79. minúty, asistoval pri Strelcovom góle.

Slovan napokon vyhral nad Dunajskou Stredou 2:1 a zimuje na prvom mieste. Pred druhou Žilinou má náskok troch bodov.

Po šiestom meraní síl v Lige majstrov sa mohlo bilancovať – šesť prehier, nula bodov a negatívne skóre za päť strelených gólov a 21 inkasovaných.

To aktuálne stačí na predposlednú 35. pozíciu o skóre pred švajčiarskym Young Boys Bern.

Bez bodu je prekvapivo aj nemecké RB Lipsko, ktoré má však najlepšiu bilanciu zásahov spomedzi tejto trojice – presadilo sa šesťkrát, loptu lovilo zo siete v 13 prípadoch.

Predposledný súboj Slovana Bratislava bude 21. januára proti nemeckému Stuttgartu na Tehelnom poli.

O osem dní neskôr zakončí milionársku súťaž v mníchovskej Allianz Aréne proti Bayernu.

Ako sa darí ostatným?

Bez straty bodu je iba jediný tím – anglický Liverpool pod taktovkou holandského stratéga Arneho Slota.

Druhé miesto patrí Barcelone, tretie Arsenalu a štvrté Leverkusenu. Piata je Aston Villa, nasleduje Inter Miláno a francúzske kluby Brest a Lille.

Rozostup od tretej priečky práve po ôsmu je len iba vďaka rozdielnemu skóre, keďže všetci majú po 13 bodov. Tieto tímy by si zahrali až v osemfinále, pokiaľ by sa teraz skončila ligová fáza Ligy majstrov.

Od 9. pozície nájdeme veľkokluby ako Dortmund, Bayern, Atlético Madrid, AC Miláno, Juventus, Real Madrid či Manchester City. Nachádzajú sa do potrebného 24. miesta, ktoré zaručuje vyraďovaciu časť.

Medzi postupujúcimi sú aj Atalanta, Benfica, Monako, Sporting Lisabon, Hanckov Feyenoord, Club Bruggy, Celtic, PSV a Dinamo Záhreb. Chorvátsky klub má osem bodov.

O jeden menej má francúzsky gigant PSG, ktorý sa zatiaľ trápi a bojuje o vyššie priečky. Postaví sa ešte doma proti „citizens“ a vonku proti Stuttgartu.

Mimo potrebného umiestnenia sú prekvapivo aj naposledy spomínaný nemecký tím, Girona, Salzburg, Bologna či Lipsko.

Česká Sparta Praha je so štyrmi bodmi na 28. pozícii. Na Letnej bude hostiť Inter a potom sa predstaví na ihrisku Leverkusenu.

Trápia sa

Posledné dve kolá v druhej polovici januára ukážu, ako na tom budú kluby po dlhšej či niekde kratšej zimnej prestávke.

Ostatní dvaja víťazi Ligy majstrov majú k dobru len bod, respektíve dva.

Nie je reč o nikom inom ako v hanebnej forme hrajúcom Manchestri City a Reale Madrid, ktorým tento nový formát zatiaľ veľmi nesadol.

Anglický klub sa stretne s už spomínaným PSG a ligovú fázu ukončí domácim súbojom s Bruggami.

Španielsky majster a úradujúci šampión LM sa najprv stretne na Santiago Bernabéu so Salzburgom a vonku s Brestom.

Podarí sa týmto dvom veľkoklubom potvrdiť rolu favorita a dostať sa aspoň do šestnásťfinále?

Januárové duely budú pre jednotlivé tímy nadmieru dôležité. Prinesie tento nový formát nejaké prekvapenie, keď už po ligovej fáze ukončí európsku sezónu niektorému z gigantov futbalu na „starom kontinente“?

Odpoveď sa dozvieme už o mesiac. Bude to ešte nesmierne napínavé.

Stretnutia Slovana Bratislava prinesieme ako vždy online, k dispozícii budú aj články pred a po posledných dvoch dueloch.