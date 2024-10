35 dní a stačilo. Škrtel už nie je športovým riaditeľom DAC (foto)

Iba 35 dní pôsobil Martin Škrtel v pozícii športového riaditeľa slovenského prvoligového klubu DAC Dunajská Streda.

O jeho konci informoval klub zo Žitného ostrova na svojom oficiálnom webe. Bývalý reprezentačný obranca mal skončiť na základne vlastnej žiadosti z osobných dôvodov.

Osobné dôvody

„Martinovi ďakujeme za jeho prácu v prospech nášho klubu a prajeme mu veľa úspechov do budúcnosti,“ stojí v stanovisku DAC.

„Po dôkladnej úvahe som sa rozhodol odstúpiť z pozície športového riaditeľa DAC Dunajská Streda. Chápem, že moje rozhodnutie môže vyvolať rôzne reakcie, podobne ako to bolo pri mojom nástupe do DAC. Dôvod môjho odchodu je čisto osobný a nemá žiadne iné pozadie. Ďakujem klubu za príležitosť a za dôveru, ktorú mi prejavil. Podmienky, zázemie a spôsob ich práce, prerastajú hranice Slovenska. Ešte raz ďakujem všetkým za podporu a želám klubu a jeho fanúšikom len to najlepšie,“ napísal v reakcii Škrtel na sociálnej sieti.

Chcel zúročiť svoje skúsenosti

„V prvom rade sa chcem poďakovať majiteľovi a výkonnému riaditeľovi klubu za dôveru, ktorú do mňa vložili a taktiež celému klubu DAC. Idem do novej životnej etapy a som naozaj vďačný, že som dostal šancu ďalej sa profesionálne rozvíjať v tomto modernom klube,“ povedal pred vyše mesiacom Škrtel na webe DAC.

Odchovanec Prievidze a niekdajší hráč Trenčína, Zenitu Petrohrad, FC Liverpool, Fenerbahce Istanbul, Basaksehiru a Trnavy chcel na Žitnom ostrove zúročiť svoje bohaté skúsenosti z hráčskej kariéry.

„Som rád, že svoje dlhoročné skúsenosti zo svetového futbalu budem odovzdávať na Slovensku. Verím, že budem pre klub prínosom a že spoločne s celým tímom dosiahneme ciele, ktoré si v Dunajskej Strede pred sezónou stanovili,“ dodal vtedy čo chvíľa 40-ročný bývalý futbalista.

Veľká nevôľa

Septembrové angažovanie Škrtela v štruktúrach lokálneho rivala vyvolalo zmiešané reakcie medzi priaznivcami Spartaka Trnava.

Škrtel k tomu poznamenal, že nikdy netajil a ani sa tajiť nebude, že je fanúšik Trnavy. „Momentálne však musím emócie oddeliť od profesionálneho života,“ povedal.