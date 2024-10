Škriniar vie, ako na Švédov. Nie je to klasické severské mužstvo, opísal ich (foto)

Podľa kapitána slovenskej futbalovej reprezentácie Milana Škriniara ťažko vybrať favorita stretnutia 1. skupiny C-divízie Ligy národov 2024/2025 proti Švédsku.

Duel dvoch tímov, ktoré zatiaľ nestratili ani bod, má na bratislavskom Tehelnom poli výkop v piatok 11. októbra o 20.45 h.

Náročný zápas

„Ťažko vybrať favorita. Možno papierovo sú to oni, podľa renkingu či hodnoty mužstva. Verím, že máme kvalitu na to, aby sme sa o výsledok popasovali a zvládli to. Kvalitu na to určite máme, a hráme doma. Videli sme, že sú fyzicky dobre pripravení a tiež futbaloví. Nie je to klasické severské mužstvo. Švédi sú technicky dobre vybavení. Čaká nás ťažký zápas, musíme sa im vyrovnať v súbojoch, poctivo sa vracať, zodpovedne brániť a hrať viac s loptou ako oni,“ vyhlásil Škriniar na predzápasovej tlačovej konferencii.

Zadák parížskeho Saint-Germain vraví, že mužstvo v ostatných dňoch veľa pracovalo na defenzívnej fáze, najmä na pressingu.

„Tréner hovoril, že v ostatných dvoch dueloch to nebolo optimálne. Od prvého dňa zrazu sme na tom pracovali a sústredili sa na to,“ avizoval. Podľa Škriniara sú Švédi veľmi kvalitný tím, no Slováci rozhodne nie sú bez šancí. „Bolo by skvelé, keby sme to zvládli. Mali by sme pred nimi trojbodový náskok i lepší vzájomný zápas.“

Nedávať mu priestor

Škriniar bude zvádzať tvrdé súboje so švédskym útočníkom Viktorom Gyökeresom. Zakončovateľ portugalského Sportingu Lisabon patrí tento rok celosvetovo k najlepším strelcom.

„Vyzerá veľmi komplexne. Jeho zápasy som až tak nesledoval, ale do duelu si ešte pozriem nejaké videá. Záložníci musia zatvárať priestory a my, obrancovia, musíme dostupovať. Skrátka, nedávať mu priestor a sťažiť mu to čo najviac,“ podotkla slovenská opora.

Nevie o ničom

V súvislosti so Škriniarom sa tento týždeň objavili správy, že by sa z Paríža mohol vrátiť do Talianska. Nie však do Interu Miláno, kde sa vypracoval na hráča svetovej triedy, ale do konkurenčného Juventusu Turín.

„Neviem o nejakom záujme. Niečo mi hovoril Dávid Hancko, ale ja o žiadnych veciach alebo záujme nič neviem,“ dodal Škriniar.