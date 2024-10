Návrat do Serie A? O Škriniara má záujem veľkoklub, nie je to však Inter Miláno (foto)

Slovenský futbalový stopér Milan Škriniar by počas nasledujúceho prestupového obdobia mohol zmeniť zamestnávateľa.

Dvadsaťdeväťročný rodák zo Žiaru nad Hronom je od vlaňajšieho leta hráčom francúzskeho Paríža Saint-Germain, v ktorom však aktuálne nedostáva veľa šancí na ihrisku. Podľa talianskeho denníka Gazzetta dello Sport má o jeho služby záujem Juventus Turín.

Vážne zranenie

Slovák, ktorého ročný plat je 10 miliónov eur plus bonusy, v tejto sezóne strávil na hracej ploche len 111 minút. Športový riaditeľ Juventusu Cristiano Giuntoli údajne uvažuje o jeho hosťovaní od januára 2025 s tým, že polovicu mzdy by mu naďalej platili Francúzi.

Zástupcovia „starej dámy“ nad Škriniarom vraj uvažujú aj preto, že sa vážne zranil Brazílčan Gleison Bremer.

Úvahy „neruší“ ani skutočnosť, že slovenská zadák v minulosti strávil šesť sezón v konkurenčnom Interi Miláno.

Veľký problém

Juve má aktuálne iba troch zdravých stredných obrancov, čo je pre taký klub málo. V prípade choroby, zranenia či dištancu pre kohokokoľvek z nich by mal tréner Thiago Motta veľký problém.

„Vyhodnotíme si možnosti,“ vyhlásil Giuntoli ešte pred víkendovým duelom Juventusu proti Cagliari (1:1), po ktorom Turínčanom patrí 3. miesto tabuľky Serie A.

Podľa funkcionára Juventusu slovenský bek veľmi dobre pozná prostredie talianskeho futbalu, dôležité však bude, ako sa k prípadnej oficiálnej ponuke postavia zástupcovia PSG.

Hráva málo

Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie po príchode do Paríža začínal v základnej zostave. Od januára do marca nútene pauzoval pre problémy s členkom a po návrate do súťažného diania ho kouč Luis Enrique začal nasadzovať čoraz menej.

Podľa Gazzetta dello Sport je síce vysoký Škriniarov plat „veľkou prekážkou“ pri angažovaní Slováka, ale ak zástupcovia francúzskeho tímu po úvahe prijmú ponuku na hosťovanie a zaplatia mu časť mzdy, veci sa môžu pohnúť vpred.

Škriniar však nie je jediným bekom, ktorého majú predstavitelia Juve v hľadáčiku.

Jedným z ďalších je aj Poliak Jakub Kiwior z londýnskeho Arsenalu, ktorý do seniorského futbalu prenikal na Slovensku v Podbrezovej a Žiline.