Duda je v reprezentácii už piatym najlepším strelcom, v dvojzápase Ligy národov môže predbehnúť Maka (foto)

Slovenský futbalový reprezentant Ondrej Duda zaznamenal v najcennejšom drese už 15 presných zásahov a v historických štatistikách figuruje v tomto ukazovali už na piatej priečke za Marekom Hamšíkom, Róbertom Vittekom, Szilárdom Némethom a Róbertom Makom.

Septembrovým gólom v súboji proti výberu Azerbajdžanu sa odpútal od Miroslava Karhana, Mareka Mintála a Juraja Kucku.

Zápas v Košiciach si užil

V októbri má šancu dotiahnuť sa aj na 16-gólového Maka, môže ho tiež predstihnúť. Bude mať na to dve príležitosti, keďže už v piatok 11. októbra slovenskí futbalisti v Bratislave hostia tím Švédska a o tri dni neskôr nastúpia v Baku opäť proti reprezentácii Azerbajždanu.

Dvadsaťdeväťročný stredopoliar talianskeho Hellasu Verona sa práve v košickom súboji proti Azerbajdžanu dostal na 15-gólovú métu. Bolo to v meste, v ktorom prenikal do „veľkého futbalu“. A keď v spomenutom súboji schádzal z ihriska, dočkal sa ovácií publika.

„Nebudem klamať, mal som zimomriavky. Keď skandujú vaše meno, je to fantastické. Ďakujem divákom za to, že nás povzbudzovali po celý zápas. Je to menší štadión než v Bratislave, takže tu bolo viac cítiť divákov. Dúfam, že sa sem reprezentácia čoskoro vráti,“ poznamenal vtedy Ondrej Duda podľa oficiálneho webu Slovenského futbalového zväzu (SFZ).