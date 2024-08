Šimkovičová chce prešetriť incident s Kuffom, mohlo dôjsť k porušeniu zákona

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) reagovala na medializovanú udalosť prerušenia divadelného predstavenia štátnym tajomníkom ministerstva životného prostredia Štefanom Kuffom (nom. SNS).

Šéfka rezortu kultúry na sociálnej sieti Facebook avizovala, že zvažuje nechať incident prešetriť, a to z dôvodu, že podľa nej existuje podozrenie, že môže ísť o porušenie zákona, konkrétne ohrozovanie mravnej výchovy mládeže.

Zlyhanie organizátorov

Pripomenula, že inscenáciu Moje baby má Národné divadlo Košice (NDK) v repertoári od roku 2016 a označilo ju ako vhodnú pre diváctvo od 18 rokov veku.

„Organizátori festivalu Zogrod v Malej Frankovej túto skutočnosť však vo svojich materiáloch neuviedli, čo považujem za veľkú chybu a zlyhanie pri organizácii. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Štefan Kuffa na nevhodnosť tohto predstavenia pre maloletých upozornil, čoho dôsledkom bol fyzickú útok na jeho osobu,“ napísala ministerka a odsúdila akékoľvek násilie na kultúrnych podujatiach.

Akcentovala tiež, že je potrebné, aby sa organizátori verejných podujatí správali zodpovedne a dôsledne. „Ak je nejaké predstavenie vhodné pre vekovú kategóriu 18 +, nie je prípustné, aby bolo voľne dostupné pre deti a mladistvých,“ uviedla.

Deti by mali byť chránené

Šéfka rezortu kultúry poznamenala, že na tieto skutočnosti dlhodobo poukazuje. Deti a mládež by podľa nej mali byť chránené pred nevhodným obsahom a pred „neustálym tlakom liberálno-progresívnej propagandy, ktorá im nasilu vtláča do povedomia témy so sexuálnym podtónom“.

„Toto predstavenie je ďaleko za hranicou toho, čo je pre deti a mládež vhodné, a to nielen vzhľadom na sexuálne scény, ale aj vulgarizmy a monológy so sexuálnym podtónom na úrovni tretej cenovej skupiny,“ vyjadrila sa na margo inscenácie.

K príspevku dala aj screenshoty

K príspevku na sociálnej sieti pripojila i screenshoty z denníka Pravda, týkajúce sa inscenácie Moje baby, ktorú uviedlo bratislavského štúdia L+S. Jeden z nich zobrazuje herečku Zuzanu Kocúrikovú so sexuálnou pomôckou v ruke, ktorú Šimkovičová prekryla.

Screenshot s textom tiež spomína okrem Kocúrikovej aj herečku Zuzanu Fialovú. V Národnom divadle Košice (NDK) hrajú v tejto inscenácii Ľuba Blaškovičová, Dana Košická a Alena Ďuránová. Agentúra SITA dohľadala, že ide o článok zo 16. januára tohto roka. Z článku vyplýva, že túto inscenáciu rovnako ako v NDK režíruje Alena Weisel Lelková.

Kuffa prerušil predstavenie Národného divadla Košice Moje baby v obci Malá Franková v okrese Kežmarok. Na sociálnej sieti o tom informoval šéfredaktor Zamagurských novín Lukáš Marhefka, ako aj herečka účinkujúca v predstavení Ľuba Blaškovičová.

Napadli ho tyčami

Kuffa vstúpil do predstavenia a mal začať určovať, pre koho predstavenie je, alebo nie je vhodné. Štátny tajomník na sociálnej sieti reagoval, že obsah bol nevhodný pre malé deti, ktoré sedeli v hľadisku a on vyzýval rodičov, aby ich poslali preč.

Večer sa skončil hádkou s divákmi aj zamestnancami divadla, pričom Kuffa tvrdí, že jeho a jeho doprovod „napadli tyčami“. Na videu, ktoré štátny tajomník zverejnil, je vidieť, ako muži, ktorí balia kulisy, chytia do ruky tyče ako reakciu na to, že ich Kuffa so svojím tímom natáčajú na mobil.

„Poprosím tu záber, aby sme mali pekne natočené tie tváričky, že to sú tí herci, nech sa páči, natočte ich,“ hovorí Kuffa vo videu. V divadelnom predstavení Moje baby hrajú len tri ženy – herečky.