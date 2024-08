Polícia sa už podľa Kuffu začala zaoberať agresívnymi kulisármi. Konal som v dobrej viere, tvrdí štátny tajomník

Médiá šíria nenávisť a klamstvá. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Štefan Kuffa, ktorý odmieta šírenie nenávisti, zla a klamstiev, ktorých sa podľa neho dopustil šéfredaktor Zamagurských novín počas kultúrneho podujatia v obci Malá Franková v okrese Kežmarok.

„Násilníckym a agresívnym konaním sa už zaoberajú orgány činné v trestnom konaní,“ informoval envirorezort. Kuffa spresnil, že Zamagurské noviny podsunuli verejnosti klamstvo, že mal svojvoľne vstúpiť do divadelného predstavenia Národného divadla Košice a svojvoľne určovať, pre koho je predstavenie vhodné.

Podsúval verejnosti klamstvá

„Je nepredstaviteľné, aby šéfredaktor Zamagurských novín, ktorý je zodpovedný za spravovanie redakčného tímu a schvaľovanie tém, ktoré majú slúžiť na objektívne informovanie čitateľov a verejnosti o dianí v regióne, podsúval verejnosti klamstvá,“ uviedol Kuffa s tým, že samotné Národné divadlo Košice na svojej stránke upozorňuje, že inscenácia Moje baby je vhodná pre publikum od 18 rokov.

„To, že som konal v dobrej viere, aby sa predstavenie s perverznými scénami, navyše určené iba dospelým, neodohrávalo v hľadisku pred očami našich detí, na čo som upozornil obecenstvo, nemôže byť v žiadnej demokratickej krajine dôvodom na začatie násilia. Aj kvôli takémuto rozdúchavaniu nenávisti, zla a klamstiev z radov niektorých novinárov a progresívnych médií sa spoločnosť radikalizuje,“ uzavrel Kuffa.

Určoval, pre koho je vhodné predstavenie

Šéfredaktor Zamagurských novín Lukáš Marhefka na sociálnej sieti informoval, že Kuffa prerušil predstavenie Národného divadla Košice Moje baby v obci Malá Franková v okrese Kežmarok.

„Zažil som niečo tak nehorázne, že doteraz sa z toho chvejem. Sedel som ako divák na predstavení Národného divadla Košice, mala výstup Dana Košická a odohrávalo sa predstavenie, do ktorého svojvoľne vstúpil štátny tajomník Štefan Kuffa. Začal určovať, pre koho je predstavenie vhodné a pre koho vhodné nie je, kto by tam mal zostať sedieť a kto by tam sedieť nemal,“ uviedol vo videu Marhefka. Podľa jeho slov Kuffa svojvoľne prerušil výstup herečky.

„Keď sme začali kričať a odmietať jeho správanie, a to, čo si nesmie dovoliť, označil ma za slniečkára a nechcel opustiť tento priestor, až kým neprišiel starosta a neodviedol ho odtiaľ,“ povedal. Dodal, že komu sa predstavenie nepáči, môže odísť, ale nikto, kto príde za štátne peniaze na majákoch do malej dediny, nemôže ukazovať ramená z úcty k divákom a hercom.

Na záver pustili perverzný film

Kuffa sa k incidentu vyjadril vo videu, ktoré zverejnil na svojom facebookovom profile. Hovorí v ňom, že ho napadli „herci alebo kulisári zo Štátneho divadla Košice a nie hocičím, ale rovno tyčami“. Ako opísal, spočiatku to bol krásny večer, bolo folklórne podujatie a svätá omša.

„Na záver pustili perverzný film, pričom v hľadisku boli malé deti – sedem, osem, desaťročné. Keď som ich upozornil na to, že to nemajú púšťať a vyzval som rodičov aj deti, aby ich poslali preč, napadli nás tyčami. A ten, čo to natáčal na video, dostal po ruke, neviem, či nemá zlomený aj palec, to som sa nestihol ani opýtať. Padol mobil na zem a rozbíjali mi môj telefón,“ tvrdí Kuffa.