Týždeň očami Pavla Urbana: Konanie občana Kuffu chápem, štátneho tajomníka Kuffu veľmi nie

Bez škandálov to zdá sa nejde. Mediálne známa sa najnovšie stala obec Malá Franková na Zamagurí, kde Štefan Kuffa prerušil predstavenie v rámci tamojšieho festivalu. Vraj žiadal, aby občania s malými deťmi opustili predstavenie, lebo je to pre nich nevhodné. Padali aj nadávky a údajne potom čelil fyzickému útoku. Správa by sa možno ani nedostala do žiadneho média, keby nešlo o štátneho tajomníka súčasnej vlády a k tomu nominanta Slovenskej národnej strany (SNS).

Pravdepodobne šlo o chybu organizátorov

Informácie o tomto incidente sú protichodné a preto je ťažko zaujať objektívny a nestranný postoj. Malo ísť o predstavenie Národného divadla Košice, ktoré vo svojom repertoári má ešte od roku 2016. V čom je potom problém?

Samotní divadelníci uznali, že predstavenie nie je vhodné pre mladších ako 18 rokov, ale organizátori festivalu to však vo svojich materiáloch neuviedli. Košickému divadlu sa za to ospravedlnili, ale to bude mať určite ešte dohru. Na to sa svojským spôsobom priamo počas predstavenie snažil upozorniť prítomných divákov práve štátny tajomník Kuffa.

Otázne je, či je vhodný spôsob prerušenie predstavenia a vyzývanie divákov, aby so svojimi ratolesťami ihneď opustili predstavenie. Keby bol Štefan Kuffa radovým občanom možno by som pre jeho protest mal aj pochopenie. Niekomu sa niečo môže páčiť, inému nie. Tentoraz však nešlo iba o radového občana. V situácii, keď to v oblasti kultúry v krajine vrie asi nie je najvhodnejší spôsob, aby predstaviteľ štátnej moci takto zasahoval do kultúrneho podujatia a určoval, čo niekto môže pozerať a čo nie. Takéto spôsoby máme už dávno za sebou.

Možno by bolo vhodné aby samotní rodičia, keď videli o aké predstavenie ide, opustili svoje miesto a doma si zanadávali na organizátorov festivalu, že im možno pokazili pekný večer. V tomto duchu reagovalo aj spomínané divadlo, ktoré konštatovalo, že „je na posúdení rodičov, či je dané predstavenie pre ich deti vhodné a odporúčanie divadla či festivalu je len informatívne.“

Pripomeňme, že aj v programoch televízií máme piktogram o nejakom filme, že je nevhodný pre deti. Nebude predsa štát dozerať na každú domácnosť, či deti šli spať alebo nie. Možno by aj chcel, ale technicky sa to jednoducho nedá.

Konanie Kuffu situáciu v kultúre neupokojí

Kuffa dal svojim konaním šancu, aby nielen prítomní na predstavení, ale aj celá kultúrna verejnosť, začali rozoberať jeho počin, lebo sa nestáva často, aby niekto prerušil predstavenie, pretože sa mu niečo nepáči.

A na reakcie nebolo treba dlho čakať. Opozícia samozrejme žiada jeho odvolanie z funkcie. Progresívne Slovensko uviedlo, že Kuffa sa vo svojom presvedčení „morálnej nadradenosti“ rozhodol kázať prítomným o tom, pre koho je a pre koho nie je predstavenie o troch generáciách žien a ich životoch vhodné. „Agresivita, urážky, nulová pracovná činnosť a najnovšie aj snahy o cenzúru sú jasné dôvody, pre ktoré nesmie Kuffa ostať na svojej pozícii,“ doplnila SaS-ka.

Samozrejme SNS, ktorej je nominantom, to vidí úplne inak. Líder národniarov Andrej Danko na sociálnej sieti uviedol, že „predstavenie nebolo vhodné pre osoby mladšie ako 18 rokov. Štefan Kuffa na to upozornil. A v tom návale emócií, samozrejme, vznikol konflikt, čo si však myslím, že žiaden ‚slniečkar‘, ak sú teda takí mierumilovní, by nemal oceľovou tyčou zaútočiť na Štefana Kuffu.“

O tom kto na koho zaútočil budú pravdepodobne skúmať orgány činné v trestnom konaní, ale jedno je isté, štátny funkcionár by mal zvážiť svoje kroky. Aspoň v normálnych krajinách musí za vlastné prešľapy musí pykať. Nechcem tým povedať, že nie sme normálna krajina, ale uvidíme ako sa to všetko skončí.

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová už epilóg naznačila, lebo zvažuje nariadiť prešetrenie incidentu, keďže je tu podozrenie, že môže ísť o porušenie zákona Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže. Jedným slovom leto končí a máme sa na čo tešiť.