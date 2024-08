Totalitné predstavy ľudí z okolia Tarabu a Šimkovičovej sa opäť obnažili. SaS žiada o odobratie funkcie Kuffovi po tom, čo prerušil divadelné predstavenie (video)

Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Štefan Kuffa v nedeľu v Malej Frankovej hulvátsky prerušil divadelné predstavenie a po tomto škandále musí okamžite skončiť. Uviedla to opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) na sociálnej sieti.

„Síce berie pekný plat, má podriadených, kanceláriu a šoféra, ale neexistuje jediný dôkaz, že vo svojom pracovnom čase niečo aj spravil. Preto má čas chodiť po Slovensku a terorizovať ľudí,“ napísala strana.

Výzva ministrovi Tarabovi

Zároveň pripomenula, že Štefan Kuffa bol chvíľu štátnym tajomníkom na ministerstve kultúry, nevydržal tam však dlho.

„Pre jeho extrémistické a nevhodné správanie ho museli preložiť. Okrem iného je Štefan Kuffa známy tým, že neakceptuje iný názor, neznáša slobodných ľudí, homosexuálov by chcel utopiť, chcel na Slovensku intronizovať Ježiša a spolu so svojimi synmi občas zmlátia farmárov,“ uviedla SaS. Podľa liberálov sa v nedeľu totalitné predstavy ľudí z okolia ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nom. SNS) a ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS) opäť úplne obnažili.

„Zjavne sa Kuffa nedokáže ovládať. Dnes chcú zakázať divadlo, zajtra slobodu slova,“ poukazuje SaS a vyzvala ministra Tarabu, aby Štefanovi Kuffovi odobral funkciu štátneho tajomníka.

Prerušil divadlo, potom ho naháňali s tyčami

Štefan Kuffa prerušil predstavenie Národného divadla Košice Moje baby v obci Malá Franková v okrese Kežmarok. Na sociálnej sieti o tom informoval šéfredaktor Zamagurských novín Lukáš Marhefka, ako aj herečka účinkujúca v predstavení Ľuba Blaškovičová.

„Sedel som ako divák na predstavení Národného divadla Košice, mala výstup Dana Košická a odohrávalo sa predstavenie, do ktorého svojvoľne vstúpil štátny tajomník Štefan Kuffa. Začal určovať, pre koho je predstavenie vhodné a pre koho vhodné nie je, kto by tam mal zostať sedieť a kto by tam sedieť nemal,“ uviedol vo videu Marhefka.

Kuffa na sociálnej sieti reagoval, že obsah bol nevhodný pre malé deti, ktoré sedeli v hľadisku a on vyzýval rodičov, aby ich poslali preč. Večer sa skončil hádkou s divákmi aj zamestnancami divadla, pričom Kuffa tvrdí, že jeho a jeho doprovod „napadli tyčami“. Na videu, ktoré štátny tajomník zverejnil, je vidieť, ako muži, ktorí balia kulisy, chytia do ruky tyče ako reakciu na to, že ich Kuffa so svojím tímom natáčajú na mobil.

„Poprosím tu záber, aby sme mali pekne natočené tie tváričky, že to sú tí herci, nech sa páči, natočte ich,“ hovorí Kuffa vo videu. V divadelnom predstavení Moje baby hrajú len tri ženy – herečky.