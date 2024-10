Shiffrinová rozmýšľala aj nad koncom kariéry, v novej sezóne Svetového pohára vynechá zjazdy

Americká lyžiarska superhviezda Mikaela Shiffrinová má na svojom konte už 97 víťazstiev v pretekoch Svetového pohára a je v tomto smere absolútnou rekordérkou.

Je viac ako zrejmé, že v najbližšej sezóne bude atakovať stovku triumfov a pravdepodobne ju aj prekročí o niekoľko víťazstiev, nebude to však v zjazde. Dvadsaťdeväťročná rodáčka z Vailu v štáte Colorado sa totiž rozhodla úplne vypustiť zo svojho programu najkĺzavejšiu disciplínu.

Chýbala šesť týždňov

Po januárovom nepríjemnom páde dokonca dvojnásobná olympijská šampiónka údajne zvažovala, či sa ešte vráti do súťažného kolotoča, mali to však byť len okrajové myšlienky. „Človek sa potom v nasledujúce ráno prebudí, ide na svah a cíti sa mimoriadne motivovaný,“ uviedla Shiffrinová.

Američanka v predchádzajúcej sezóne spadla počas zjazdu v talianskej Cortine d’Ampezzo a šesť týždňov chýbala v súťažnom kolotoči, čo ju v konečnom dôsledku obralo o zisk šiesteho veľkého krištáľového glóbusu za prvenstvo v hodnotení SP.

Práve preto sa rozhodla, že zjazdy v novom ročníku zo svojho kalendára vynechá. „Žiadny zjazd, nie v tejto sezóne. Veľmi rada sa k nemu vrátim, ale uvidíme, ako mi to pôjde,“ prezradila.

Zranil sa aj jej snúbenec

Sústrediť sa teda bude na slalom, obrovský slalom a super G. Rivalka Slovenka Petry Vlhovej začne sezónu počas posledného októbrového víkendu v rakúskom Söldene, kde je na ľadovci Rettenbach na programe obrovský slalom.

V minulej sezóne sa zranil aj jej snúbenec – nórsky reprezentant Aleksander Aamodt Kilde. A kým sa zotavovali, mali spoločné myšlienky na koniec kariéry. „Bavili sme sa o tom. Obaja sme mali okamihy, keď sme si vraveli, že sme unavení a prišiel čas skončiť to. Medzitým sa však u mňa pochybnosti zmenili na motiváciu. Máme pred sebou ešte nejaké výzvy,“ pokračovala Shiffrinová.

Keďže v novom ročníku vynechá zjazdy, bude mať viac času na tréning ostatných disciplín. „V minulej sezóne som cítila, že v super-G som nebola na vysokej úrovni. Teraz si nájdeme viac času, aby sm sa mu venovali spolu so slalom a obrovským slalomom,“ uviedla.

Nechce sa sústrediť na stovku víťazstiev

V úvode novej sezóne Svetového pohára sú v kalendári iba technické disciplíny. Je teda možné, že okrúhlu stovku víťazstiev dosiahne ešte predtým, ako sa v polovici decembra začnú aj rýchlostné disciplíny.

„Ja osobne sa nesústredím na stovku víťazstiev, ale isto by to bol obrovský okamih v histórii tohto športu. Už keď som s 86. triumfom vyrovnala rekord Ingemara Stenmarka, tak som sa snažila to nezveličovať, aby si svet nemyslel, že mi na tom až tak záleží. Mám pocit, že sa mi to podarilo a ľudia o tom až tak nehovorili,“ myslí si Shiffrinová.

Dodala tiež: „Šport mi dal veľa a nehrá úlohu, či mám tých víťazstiev 99, 100 alebo 105. Aby som bola úprimná, tak skutočnosť, že to stále robím, mi príde sebecký, pretože čo ešte môžem získať? Ale stále to chcem robiť.“

Jasné je to, že v seriáli SP bude v úvode sezóny chýbať Talianka Sofia Goggiová. Špecialistka na rýchlostné disciplíny, ktorá sa však v piatich prípadoch dostala v seriáli na pódium aj v obrovskom slalome, sa stále zotavuje z februárovej zlomeniny holennej kosti. Verí však, že sa do súťažného diania vráti ešte pred Vianocami. V polovici decembra sa totiž uskutočnia aj prvé preteky v zjazde.