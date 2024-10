Hirscher nevie ani tri týždne pred pretekmi, či sa na nich predstaví (foto)

Marcel Hirscher sa ani necelé tri týždne pred štartom novej lyžiarskej sezóny stále stopercentne nevyjadril, či bude súčasťou úvodných pretekov v obrovskom slalome mužov 27. októbra na ľadovci Rettenbach v Söldene.

Tridsaťpäťročný rodák zo Salzburgu, ktorý bude vo svojej návratovej sezóne vo Svetovom pohári reprezentovať Holandsko, stále hľadá ideálne nastavenie pre svoje telo a materiál.

Štyri sekundy do optima

„Sölden by mal byť môj plán aj moje želanie, ale dnes na to stále neviem odpovedať, či to tak aj bude,“ vysvetlil 35-ročný muž na ServusTV, cituje ho aj web ORF. „Určite by to bol pekný začiatok môjho vášnivého projektu návratu do veľkého lyžovania. Pokiaľ nemám pocit, že som naozaj dobre pripravený, neurobím to,“ zdôraznil Hirscher, ktorý používa lyže vlastnej značky Van Deer.

Osemnásobný držiteľ veľkého krištáľového glóbusu za celkový triumf vo Svetovom pohári od pondelka (7. 10.) trénuje v Söldene, ale vo svojich predpovediach zostáva opatrný. Fanúšikovia aj časť odbornej verejnosti by ho radi videli znova na samom vrchole, ale on sám vie, že to je ešte dlhá cesta.

„Nechcem nič uponáhľať. Umiestnenie v najlepšej pätnástke výsledkového poradia zatiaľ nie je reálne. Cítim to tak, že mi ešte chýbajú štyri sekundy do optima. Skôr či neskôr tam však budem, pretože je to moje želanie a pretože to naozaj chcem,“ odkázal fanúšikom 67-násobný víťaz pretekov Svetového pohára.

Návrat v holandských farbách

Majiteľ deviatich zlatých medailí v súčte zimných olympijských hier a majstrovstiev sveta (2+7) pôvodne ukončil kariéru po sezóne 2018/2019, keď ešte ako reprezentant Rakúska získal rekordný ôsmy veľký glóbus za celkový triumf vo SP. Prvé dva roky po konci kariéry tvrdil, že sa nemieni vrátiť a to ani vtedy, keď odprezentoval vlastnú značku zjazdových lyží Van Deer-Red Bull v roku 2021.

Až v apríli 2024 Hirscher definitívne ohlásil svoj návrat, a to vo farbách Holandska, rodnej krajiny svojej mamy. Pri comebacku na vrcholnú scénu mu pomohla aj Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS), ktorá zaviedla voľné karty pre tých, ktorí dlhodobo vypadli z kolotoča pretekov a chcú sa vrátiť.

Podmienkou však sú víťazstvá na najvyššej profesionálnej úrovni z minulosti, či už v pretekoch Svetového pohára alebo zlaté medaily z MS a ZOH. A to je aj prípad Hirschera, ktorý je považovaný za jedného z najlepších protagonistov technických disciplín v histórii zjazdového lyžovania.