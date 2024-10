Rusi a Bielorusi nebudú súčasťou súťaží v lyžovaní ani nasledujúcu sezónu. V Moskve na to posmešne reagujú (foto)

Ruskí a bieloruskí lyžiari nebudú súčasťou medzinárodných súťaži ani v sezóne 2024/2025, keďže Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) predĺžila ich zákaz účasti na všetkých podujatiach.

Informovalo o tom švédske periodikum Expressen s odvolaním sa na generálneho manažéra švédskeho národného tímu Larsa Öberga. Upozornil na to web insidethegames.biz.

„Nebola o tom žiadna diskusia. Jednoducho sme boli informovaní, že zákaz pre Rusko a Bielorusko bol predĺžený a že ich tímy sa nebudú zúčastňovať na podujatiach FIS v novej sezóne,“ uviedol Öberg pre Expressen.

Vzali by im všetky medaily

Reakcia Rusov a Bielorusov na predĺženie zákazu neboli prekvapujúce. Bývalá olympijská šampiónka v krasokorčuľovaní a súčasná členka ruskej Dumy Svetlana Žurovová reagovala na túto informáciu s tým, že ich návrat nie je vítaný.

„Nie sú zvedaví na náš návrat, získajú tak viac medailí. Športovci môžu hovoriť, že čakajú na Rusov, ale sotva niekto skutočne chce, aby sme sa vrátili. Prečo by chceli Boľšunova, ktorý im vezme všetky medaily?“ uviedla Žurovová.

Jedna z najväčších hviezd svetového lyžovania Aleksander Boľšunov, ktorý bol dva a pol roka mimo súťaží po zisku troch zlatých olympijských medailí, sa tiež vyjadril k situácii.

„Ešte nie je známe, kedy sa vrátime do veľkých medzinárodných súťaží. Pripravujeme sa a súťažíme v Rusku, každoročne zlepšujeme naše súťaže a rozvíjame Ruský pohár, aby sme po návrate na medzinárodnú scénu nemali žiadne problémy,“ povedal.

Ciele stanovil Putin

Zástupca predsedu vlády Ruskej federácie Dmitrij Černyšenko dodal, že v krajine diskutujú o vytvorení športových federácií a nových formátov súťaží s medzinárodným spoločenstvom odborníkov.

„Ciele stanovil prezident Vladimir Putin – zapojiť viac občanov do pravidelných športových aktivít a zvýšiť konkurencieschopnosť našich športovcov,“ poznamenal.

Dvojnásobný olympijský víťaz v biatlone Dmitrij Vasiliev zdôraznil, že bez ruských športovcov by lyžovanie čoskoro zaniklo.

„Vidíme, že FIS nemá ruských športovcov rada, nechcú nás vidieť na súťažiach pre našu národnosť. Niektoré organizácie, ako napríklad Medzinárodná korčuliarska únia, chápu, že bez nás šport upadne,“ skonštatoval.

Opakované predlžovanie

FIS zaviedla zákaz účasti ruských a bieloruských športovcov a funkcionárov v marci 2022 ako reakciu na vojnu, ktorú rozpútali Rusi s podporou Bielorusov na území Ukrajiny a tá stále trvá.

V októbri 2022 tento dištanc predĺžila na celú sezónu 2022/2023, aj keď generálny sekretár FIS Michel Vion v septembri 2022 navrhoval, aby sa športovci z týchto krajín by sa mohli vrátiť do súťaží do konca roka. Zákaz opakovane predlžovali a stále trvá.