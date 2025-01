Shiffrinová je späť na snehu. Kedy zaútočí na okrúhly stý triumf vo Svetovom pohári? - VIDEO

Americká lyžiarska superhviezda Mikaela Shiffrinová je o krok bližšie k návratu na súťažné svahy po škaredom páde v závere novembra 2024.

Dvadsaťdeväťročná sa prvýkrát od incidentu postavila na lyže a zajazdila si na snehu.

Všetko zdokumentovala na sociálnych sieťach prostredníctvom video. Predtým ukázala priaznivcom aj to, ako sa pripravuje v posilňovni. Nateraz nie je známy, kedy by sa mohla Shiffrinová vrátiť do súťažného kolotoča.

„Čo dnes budeme robiť? Ideme lyžovať,“ uviedla rozradostená dvojnásobná olympijská šampiónka. Nasledovali zábery, ako sa rozcvičuje, vyberá výstroj a napokon aj ladné oblúky na snehu medzi lyžiarskou verejnosťou.

„Bol to úspešný test na snehu. Dala som si tri jazdy. Nič šialené, bola to však zábava,“ doplnila neskôr.

Shiffrinovú delí už len jeden triumf od toho, aby sa dostala na métu sto víťazstiev v seriáli Svetového pohára. Túto hranicu chcela pokoriť už vo vlasti v Killingtone, spomenutý pád a zdravotné komplikácie ju však vyradili z hry na dlhší čas.