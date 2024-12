Shiffrinová a jej kamarát Allen. Desivé zábery na ranu hviezdnej lyžiarky - VIDEO

Od hrozivého pádu elitnej americkej lyžiarky Mikaely Shiffrinovej uplynul už viac ako týždeň. Pred víkendom informovala o svojom stave prostredníctvom videa po príchode domov, na ktorom sa len s veľkými bolesťami uložila na gauč v obývačke.

V sobotu pridala ďalšie fotografie aj video, ktoré dokumentujú jej pád na svahu počas obrovského slalomu Svetového pohára v Killingtone. A zo záberov doslova mrazí.

Na platforme X na spomenutom videu vidieť hlbokú dieru v pravej časti jej brucha. Služba dokonca zábery označila ako príspevok s obsahom pre dospelých a znemožnila jeho zdieľanie.

Omnoho príjemnejší bol pohľad na jej nedeľňajšie video, v ktorom sa vybrala na krátku prechádzku. A ukázala aj prístroj, ktorý jej lekári umiestnili na ranu, aby udržiaval podtlak v brušnej dutine športovkyne.

Shiffrinová nestráca humor ani v náročnom období. Zranenie ju nepustí do súťažného diania istý čas, preto aspoň na diaľku fandí kolegom z národného tímu. A pridala aj video o tom, ako spomenutému prístroju, s ktorým musí chodiť všade, dala meno Allen.

A hneď aj vysvetlila, prečo sa prístroj tak volá. Ide o odkaz na animovaný film Marcel the Shell with Shoes On, v slovenskom preklade Marcel, ulita s topánkami. Je až neskutočné, s akým nadhľadom sa k celej situácii Mikaela postavila.