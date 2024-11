Policajný prezident Solák neodchádza, informácie o jeho odchode do civilu sú podľa ministerstva vnútra hoaxy a klamstvá

Ministerstvo vnútra rázne odmietlo tvrdenia nezaradenej poslankyne Martiny Bajo Holečkovej o údajnom odchode prezidenta Policajného zboru Ľubomíra Soláka do civilu a vymenovaní šéfa policajnej inšpekcie Branislava Zuriana na tento post.

„Ide o ďalšie ničím nepodložené klamstvá, hoaxy a dezinformácie šírené z jej strany. Jej vyjadrenia preto považujeme len za nezmyselnú snahu o zviditeľnenie sa,“ uviedol hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann. Odchod Soláka poprelo aj Prezídium Policajného zboru.

Martina Bajo Holečková vo štvrtok na sociálnej sieti napísala, že podľa jej informácií by mal policajný prezident Solák skončiť na svojom poste a odísť do civilu. Nahradiť by ho mal Branislav Zurian, terajší šéf policajnej inšpekcie, ktorého označila za priameho účastníka vojny v polícii. Pripomenula, že sa pred svojim zadržaním ukrýval napríklad aj v Bielorusku.

O odchode policajného prezidenta Soláka do výsluhového dôchodku a jeho nahradení Branislavom Zurianom hovoril už začiatkom októbra exposlanec parlamentu a podpredseda mimoparlamentnej strany Demokrati Juraj Šeliga s tým, že taký je zámer vedenia rezortu vnútra.