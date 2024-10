Podpichol ho Fleury, tak neváhal. Brankár Minnesoty skóroval vo víťaznom dueli proti St. Louis (video)

Keď strelí gól hokejový brankár, je to niečo nanajvýš nezvyčajné. Keď však strelí gól brankár v NHL, je to aj veľká sláva.

Najnovším prírastkom do brankárskej siene strelcov je Švéd Filip Gustavsson. Gólom do prázdnej bránky deväť sekúnd pred koncom pečatil víťazstvo Minnesoty v súboji na ľade St. Louis na 4:1 a okrem toho si pripísal 27 zákrokov.

Historické štatistiky

Gustavsson sa stal pätnástym brankárom v histórii, ktorý strelil gól a desiatym, ktorý ho dosiahol do prázdnej bránky súpera. Zostávajúcich päť dosiahli brankári tak, že boli poslední, ktorí sa dotkli puku predtým, než si dal hráč súpera vlastný gól.

Celkovo dosiahli strážcovia bránok v histórii profiligy 18 gólov, 16 z nich padlo v základnej časti a zostávajúce dva v play-off o Stanleyho pohár. Legendárny Ron Hextall z Philadelphie strelil ako jediný dva góly do prázdnej bránky.

Využil šancu

Ako sa to v závere tretej tretiny zomlelo? Gustavsson najprv rukavicou zastavil puk smerujúci z hokejky útočníka St. Louis Pavla Bučneviča, potom si ho narýchlo pripravil pred seba na ľad, pokľakol a vystrelil vzduchom cez všetky tretiny do obranného pásma hostí. Tam sa napokon dokotúľal do bránky.

„Bolo asi 30 sekúnd do konca, keď si domáci vzali oddychový čas a kolega ´Flower´ (Marc-Andre Fleury – pozn.) ma podpichol, žeby som to mohol skúsiť. ´Ak sa naskytne šanca, vystrelíš, dobre?´ A ja na to, že oukej, pokúsim sa. Tréneri zväčša šalejú, ak to robíme pri vedení o jeden gól, lebo hrozí zakázané uvoľnenie, ak minieme bránku. Bolo však 3:1 a ja som využil šancu,“ skonštatoval 26-ročný Gustavsson, rodák zo Skelleftea, na webe NHL.

Rýchle rozhodnutie

Posledným brankárom pred Gustavssonom, ktorý strelil gól v NHL, bol Tristan Jarry z Pittsburghu 30. novembra 2023 v súboji proti Tampe Bay.

Súčasný tréner Gustavssona v Minnesote John Hynes bol koučom Nashvillu, keď jeho brankár – Fín Pekka Rinne strelil 9. januára 2020 gól do bránky Chicaga.

„Bol to jeden z mojich prvých zápasov v Nashville a Rinneho gól sa veľmi podobal tomu Gusovmu. Bola to situácia 6 na 5, súper tak trochu vyhodili puk na nášho brankára a ten mal čas to urobiť. Vtedy aj teraz bolo skvelé vidieť, ako sa brankári rýchlo rozhodli, že idú do toho a nakoniec aj presne zakončili,“ zaspomínal si Hynes.