Pospíšil bodoval v každom zápase, jeho tvrdosť pocítil aj hviezdny McDavid (video)

Slovenský útočník Martin Pospíšil prežíva skvelý štart sezóny 2024/2025 v NHL. Mladší zo známej bratskej hokejovej dvojice zo Zvolena asistoval pri víťaznom góle Calgary nad Edmontonom a prvá kanadská bitka o Albertu v tejto sezóne sa skončila triumfom Flames nad Oilers 4:1.

Pospíšil má z troch zápasov novej sezóny na konte päť bodov za jeden gól a štyri asistencie a v hodnotení najproduktívnejších hráčov profiligy sú pred ním iba šiesti hokejisti na čele so sedembodovým Jackom Eichelom.

Kolotoč sa vyplatil

Rozhodujúci moment zápasu na ľade finalistu Stanleyho pohára z minulej sezóny bol skvelá demonštrácia útočnej sily Calgary. Hostia roztočili v obrannom pásme Edmontonu poriadny kolotoč, na konci ktorého bola strela Pospíšila a bekhendová gólová dorážka Anthonyho Manthu.

Pospíšil počas 13:47 min na ľade ukázal tradične aj svoju tvrdosť, a to aj voči najväčšej hviezde NHL Connorovi McDavidovi. Kapitána Edmontonu poslal v tretej tretine bodyčekom na ľad, celkovo predviedol päť „hitov“ a dve strely na bránku.

Premiérový gól

Druhý Slovák v drese Calgary Samuel Honzek zatiaľ stále čaká na premiérový bod v jeho prvej sezóne. Devätnásťročný Trenčan odkorčuľoval 11:24 min a predviedol dve strely na bránku.

Na rozdiel od Honzeka sa prvého gólu v profilige dočkal 28-ročný útočník Calgary Justin Kirkland, ktorý v polovici tretej tretiny zvýšil na 3:1.

Gól je odmenou

„Nemohlo to pre mňa lepšie dopadnúť. Skóroval som v bitke o Albertu pred kamarátmi a rodinou, je to niečo špeciálne. Bol to dôležitý gól, ale zásluhu na ňom majú všetci spoluhráči, ktorí boli so mnou na ľade. Celý zápas sme odohrali na solídnej úrovni,“ skonštatoval Kirkland po svojom 11. zápase kariéry v NHL na webe Calgary.

„Má 28 rokov a mnohí by povedali, že je spokojný s tým, čo dosiahol. On však dokazuje, že je hráč NHL a gól je pre neho odmena,“ povedal o ňom tréner Ryan Huska.

Nie vždy sa darí

Flames sú jedným z piatich tímov Západnej konferencie NHL s plným počtom šiestich bodov z úvodných troch zápasov sezóny. Na východe má rovnaký počet bodov New Jersey, ale zo štyroch duelov a teda aj s jednou prehrou.

Na opačnom póle tabuľky je prekvapujúco Edmonton s tromi prehrami.

„Prehrať trikrát za sebou nie je príjemné, ale nie je to niečo, z čoho by sme sa nevedeli dostať. Musím sa zlepšiť, všetci sa musíme zlepšiť a verím, že sa aj zlepšíme,“ zhodnotil neúspešný vstup do sezóny McDavid.