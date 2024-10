Slafkovský si otvoril gólový účet v tejto sezóne, no zatienil ho veterán Malkin (video)

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský sa dočkal prvého gólu v novej sezóne NHL, ale k tretej výhre Montrealu to v súboji s Pittsburghom nestačilo. Canadiens doma prehrali s Penguins 3:6 a veľký podiel mal na tom Jevgenij Malkin.

Ruský veterán strelil gól do prázdnej bránky a pridal aj dve asistencie. Bol to jeho 499. gól v profilige a už zakrátko sa stane 48. hráčom histórie s päťstovkou strelených gólov v NHL.

Dozrieva ako víno

Zároveň to bol tretí zápas po sebe, v ktorom Malkin dosiahol viac ako jeden bod. Tridsaťosemročný center sa dostal na 1 303 bodov v dlhodobej časti NHL.

„Mám pocit, že má úplne iné nastavenie ako predtým. Viac bráni a viac mu záleží na tímovom úspechu. A okrem toho stále boduje. Je zábava pozorovať ho,“ povedal o Malkinovi obranca Pittsburghu Kris Letang.

Oficiálny web NHL pripomína, že Malkin je druhý aktívny hráč v NHL, ktorý vo veku 38 a viac rokov uhral viac bodov v troch za sebou idúcich zápasoch.

Tým prvým je jeho krajan a kapitán Washingtonu Alexander Ovečkin, ktorý mal 38 rokov v minulej sezóne, keď potiahol sériu štyroch multibodových zápasov.

Urobili veľa chýb

Slafkovský v zápase proti Pittsburghu odohral bez jednej sekundy 20 minút a vrátane gólu si pripísal aj tri strely na bránku a tri bodyčeky. Na konci tretej minúty druhej tretiny mu stačilo nastaviť hokejku na puk po skvelej prihrávke Nicka Suzukiho a bol z toho presilovkový gól na priebežných 2:2.

Slovák sa Kanaďanovi poďakoval gestom, pri ktorom si z hlavy obrazne sňal klobúk. Montreal neskôr viedol 3:2, ale hostia z Pittsburghu štyrmi zásahmi v sérii otočili na 6:3. Dva góly víťazného tímu strelil 35-ročný dánsky útočník Lars Eller, ale kapitán Sidney Crosby nemal podiel ani na jednom a v novej sezóne zatiaľ neskóroval.

„Urobili sme viac chýb ako náš súper. Presne o tom to všetko bolo. Cítil som, že hráme dobre a dôrazne, ale naše vlastné chyby nás zrážajú. Súper mal veľa prečíslení a to je potom ťažké, lebo dobrí hráči to premenia na góly,“ zhodnotil Slafkovský pre zámorské médiá na webe Montrealu.

Medzi najlepšími

Slafkovského prvý gól v ročníku 2024/2025 mal poradové číslo 64 v počte bodov (25+39) v jeho tretej sezóne v NHL.

Vyrovnal sa tým legendárnemu Guyovi Lafleurovi, ktorý tiež stihol nabrať 64 bodov v NHL pred dovŕšením 21. roku života.

V histórii tímu Canadiens je len päť hráčov, ktorí si pripísali viac bodov pred 21. narodeninami. Sú nimi Mario Tremblay (112), Alex Galchenyuk (93), Henri Richard (87), Stephane Richer (76) a Petr Svoboda (66).