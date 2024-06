Parlamentné voľby by opäť vyhral Ficov Smer, matovičovci by skončili pred bránami parlamentu

Voľby do Národnej rady SR by v polovici júna vyhrala strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) s podporou 23,4 percenta hlasov voličov.

Za ňou by sa umiestnilo hnutie Progresívne Slovensko, ktoré by volilo 20,5 percenta ľudí, a strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) s podporou 14,3 percenta hlasov voličov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Sanep pre TA3, ktorý bol realizovaný od 12. do 17. júna na vzorke 1 950 respondentov.

V parlamente by bolo aj hnutie Republika

Súčasťou parlamentu by bolo aj Kresťanskodemokratické hnutie, ktorému by odovzdalo svoj hlas 7,4 percenta opýtaných či hnutie Republika s podporou 6,4 percenta voličov.

Zvyšné parlamentné kreslá by obsadila strana Sloboda a Solidarita so 6,1 percenta hlasov respondentov a Slovenská národná strana, ktorú by volilo rovných päť percent opýtaných.

Smer by mal 42 kresiel

Podľa prieskumu by sa do Národnej rady SR aktuálne neprebojovala koalícia Slovensko, Za ľudí a Kresťanská únia. Tú by prišlo voliť len 4,5 percenta voličov. Koalícia pritom na získanie mandátov v parlamente potrebuje aspoň sedem percent.

Z prieskumu ďalej vyplýva, že strana Smer-SD by v parlamente obsadila 42 kresiel, progresívci 37 a Hlas-SD 36. Kresťanským demokratom by patrilo 13 mandátov a Republike 12. Jedenásť kresiel by obsadili liberáli a zvyšných deväť národniari.