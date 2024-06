Parlamentné voľby by podľa prieskumu vyhrala strana Smer, v tesnom závese by boli progresívci a SNS by získala deväť kresiel

Ak by sa konali voľby do Národnej rady (NR) SR dnes, zvíťazila by strana Smer-SD tesne pred hnutím Progresívne Slovensko. Vyplynulo to z prieskumu agentúry AKO, ktorá uskutočnila prieskum volebných preferencií formou telefonického dopytovania.

Dáta zbierali pred eurovoľbami

Vzorku tvorilo 1 000 respondentov a zber dát bol realizovaný v období 11. – 18. júna 2024. Agentúra dodala, že zber dát prebiehal už po eurovoľbách a po zmene predsedu strany Hlas-SD, a väčšina zberu dát prebiehala ešte pred inauguráciou prezidenta. Respondenti odpovedali na túto otázku: „Skúste si predstaviť, že by sa parlamentné voľby do NR SR konali najbližší víkend. Ktorú stranu alebo hnutie by ste volili?“

Podľa prieskumu by zvíťazila strana Smer-SD so ziskom 23,8 percenta a obsadila by 42 kresiel v parlamente pred hnutím Progresívne Slovensko, ktoré by volilo 22,8 percenta ľudí a získalo by 40 kresiel. Treťou stranou so ziskom 15,2 percenta by bola strana Hlas-SD a v NR SR by obsadila 27 kresiel.

Do parlamentu by sa prebojovala aj SNS

Do parlamentu by sa ešte dostalo KDH so ziskom 6,8 percenta (12 kresiel), Republika so šiestimi percentami (11 kresiel), SaS s 5,3 percentom (9 kresiel). Do parlamentu by sa tesne prebojovala aj SNS so ziskom rovných päť percent, čo je deväť kresiel v parlamente.

Pod hranicou zvoliteľnosti by sa ocitla koalícia Slovensko, Kresťanská únia a Za ľudí so 4,7 %, strana Demokrati s 4,1 %, Magyar Szövetség – Maďarská aliancia 3,4 % a Sme Rodina by volilo 2,1 % voličov.