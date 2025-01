Omladení Slováci! V nominácii proti Nemecku aj sedem nováčikov a 15 hráčov z našej extraligy

Avizované omladenie kádra slovenskej hokejovej reprezentácie na dva februárové prípravné zápasy proti Nemcom je realita. Na podujatie Fortuna Classic v Banskej Bystrici (5.- 6. 2.) sa v nominácii Slovenska ocitlo sedem nováčikov.

Reprezentačný debut si odkrútia obranca Tomáš Královič a šesť útočníkov – Maxim Čajkovič, Sebastián Čederle, Roman Faith, Samuel Krajč, Markus Suchý a Daniel Vladimír Tkáč. Informoval o tom web hockeyslovakia.sk.

Februárový dvojzápas proti Nemecku sa stáva tradíciou v medzinárodnom programe mužskej reprezentácie. Trénerský štáb naň nominuje prevažne mladších hráčov vrátane viacerých nováčikov. Nominovanú dvadsaťdvojku tvorí až 15 hráčov zo slovenskej extraligy, zostávajúcich sedem je z českej najvyššej súťaže.

V porovnaní s decembrovým Vianočným Kaufland Cupom v Poprade zostali v tíme iba siedmi hráči – obrancovia František Gajdoš, Rayen Petrovický, Andrej Golian, Dávid Mudrák, Oliver Turan a útočníci Martin Faško-Rudáš a Jakub Minárik. Najskúsenejším hráčom vo výbere je útočník Martin Faško-Rudáš so 47 reprezentačnými štartmi.

Tradičná previerka

„Keďže vo februárovom dvojzápase proti Nemecku dávame každý rok priestor prevažne mladým hráčom, v nominácii je aj sedem nováčikov. Každý z nich nás niečím zaujal v sezóne na klubovej úrovni, preto dostanú šancu ukázať sa v národnom tíme. Súboje proti Nemecku budú náročná previerka, no trénerom ukážu, s kým budú môcť počítať v reprezentácii aj do budúcnosti,“ povedal na margo tvorby nominácie generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan.

Veril v pozvánku

Jedným zo sedmičky nováčikov je Sebastián Čederle (HK Nitra), ktorý patrí spomedzi slovenských hokejistov k sledovaným postavám extraligy. Do povedomia reprezentačných trénerov sa dostal vynikajúcimi výkonmi už v závere vlaňajšieho ročníka, ktorý mal pre Nitru majstrovské kontúry. Skvele odštartoval aj aktuálnu sezónu, no v jeho úvode si nešťastne zlomil zápästia a pauzoval približne dva mesiace. O to viac ho potešilo, že tréner Craig Ramsay mu napriek dlhšiemu výpadku dal príležitosť ukázať sa v reprezentácii.

„Zranenie ma trochu pribrzdilo, ale stále som drel, aby som si splnil jeden z tohtosezónnych snov, ktoré som si predsavzal. Veril som, že pozvánku môžem dostať. Teraz to vyšlo. Veľmi si ju vážim a urobím maximum, aby som nesklamal. Budem hrať jednoduchý poctivý hokej, ktorým sa prezentujem aj v Nitre, dobre korčuľovať, rozohrávať puky,“ povedal 24-ročný Čederle pre hockeyslovakia.sk.

Našiel zmeškaný hovor

O pozvánke do reprezentácie ho informoval asistent trénera Peter Frühauf: „Bol to trošku zaujímavý príbeh. Volal mi minulý týždeň, asi o deviatej večer. Hral som na gauči playstation a z ničoho nič som prestal hrať, pozrel som sa na telefón a našiel si nielen zmeškaný hovor, ale aj správu. Okamžite som volal naspäť. Pán tréner mi oznámil, že som nominovaný a veľmi ma potešil. Ešte v ten večer som volal rodičom a oznámil im radostnú správu,“ priznal Čederle.

Jediným nováčikom spomedzi obrancov je Tomáš Královič. Devätnásťročný bek dostal v tejto sezóne dôveru od trénerov v bratislavskom Slovane. Do zverejnenia nominácie nastúpil na 32 duelov s bilanciou 1+4. Päť štartov si pripísal aj na nedávnom juniorskom svetovom šampionáte v Kanade, kde Slováci stroskotali vo štvrťfinále na Fínoch.

„Som rád, že reprezentační tréneri mi dali príležitosť ukázať sa. Na juniorskom šampionáte som zahral celkom dobre. Škoda len, že sme nedosiahli lepší výsledok. Chceli sme postúpiť do semifinále, bol to jeden z našich cieľov,“ vravel Královič.

Slovanisti mu pomôžu

Z klubového hokeja si na reprezentačnú úroveň chce preniesť predovšetkým poctivosť, dôraz v defenzívnych činnostiach a presnú rozohrávku. Na herný systém mužskej reprezentácie mu pomáhajú pripraviť sa aj viacerí spoluhráči zo Slovana, ktorí sú členmi širšieho reprezentačného kádra, či už obranca Andrej Golian alebo útočníci Samuel Takáč a Adam Lukošík. „S chlapcami sme už prehodili zopár viet, verím, že mi pomôžu pripraviť sa na debut, keďže vedia, ako to v reprezentácii chodí. Na zápasy s Nemeckom sa už veľmi teším,“ dodal Královič na webe SZĽH.

Nominácia slovenskej hokejovej reprezentácie na dva prípravné zápasy proti Nemecku v Banskej Bystrici (5.- 6. 2. od 18.00 h):

BRANKÁRI: Rastislav Eliaš (IFK Helsinki (Fín.)/HC Košice), Eugen Rabčan (HC MONACObet Banská Bystrica).

OBRANCOVIA: Michal Beňo (HKM Zvolen), František Gajdoš (HC Litvínov/ČR), Andrej Golian, Tomáš Královič (obaja HC Slovan Bratislava), Dávid Mudrák (Mountfield HK/ČR), Rayen Petrovický Bílí Tygři Liberec/ČR), Oliver Turan (HK Poprad), Martin Vitaloš (HK Nitra).

ÚTOČNÍCI: Maxim Čajkovič (HC Litvínov/ČR), Sebastián Čederle (HK Nitra), Róbert Džugan (HK Spišská Nová Ves), Roman Faith (HC MONACObet Banská Bystrica), Martin Faško-Rudáš, Servác Petrovský (obaja Bílí Tygři Liberec/ČR), Jakub Kolenič (Vlci Žilina), Andrej Kollár (Kometa Brno/ČR), Samuel Krajč (Dukla Trenčín), Jakub Minárik (HC Slovan Bratislava), Markus Suchý (HK Poprad), Daniel Vladimír Tkáč (MHK 32 Liptovský Mikuláš).