Slovenská víťazná séria pokračovala aj pod Tatrami, odmenou bola Tichá noc s fanúšikmi

Nebolo to v Poprade suverénne víťazstvo ako pred rokom či dvoma v Bratislave, ale ťažko vybojované výhry niekedy potešia viac ako tie hladké. Slovenskí hokejisti aj do tretice ovládli Vianočný Kaufland Cup po víťazstvách nad Nórmi (3:1) a Lotyšmi (2:1).

Odmena na záver stála za to. Po oslavnom „kolečku“ s víťaznou trofejou spoločne pokľakli v strede ľadovej plochy a pri zhasnutých svetlách si spoločne s vyše 4 300 divákmi na tribúnach zaspievali najznámejšiu koledu Tichú noc.

Strieľať z každej pozície

„Bolo to veľmi pekné a ešte v tento vianočný čas. Všetci sme si to užili a zostáva už len zaželať si Šťastné a veselé,“ skonštatoval Šimon Petráš v pozápasovom rozhovore v mixzóne. Útočník Košíc zažil v novembri triumf na Nemeckom pohári v Landshute a teraz v Poprade prispel k zisku víťazného pohára asistenciou proti Nórsku a gólom v zápase s Lotyšskom. Bol jeho druhý v národnom tíme Slovenska.

„Moja strela možno nebola úplne silná, ale tréner nám prízvukuje, aby sme strieľali z každej pozície a našťastie mi to tam prepadlo. Teším sa som rád, že som pomohol k celkovému víťazstvu. Som tiež rád, že ľudia prišli a bola dobrá atmosféra,“ pokračoval Petráš.

„Každý súper na tejto úrovni je náročný. Veľa sa korčuľuje, je tam veľa osobných súbojov. Nakoniec sme to zvládli a sme vďační za víťaznú trofej,“ doplnil útočník Košíc, ktorý v aktuálnom ročníku extraligy už nastrieľal 13 gólov.

Vyzdvihol asistentov

Reprezentačný tréner Craig Ramsay vyzdvihol fakt, že slovenská reprezentácia v sezóne 2024/2025 ešte neprehrala a z ôsmich zápasov na troch turnajoch má osem víťazstiev.

Triumf na Vianočnom Kaufland Cupe teší o to viac, že pôvodne sa tam mali predstaviť piati iní hráči, ale z dôvodu zranení a chorôb sa nepredstavili.

Z tých, čo prišli namiesto nich, kanadský tréner vyzdvihol aj obrancu Olivera Turana, ktorý si vôbec prvýkrát obliekol dres s dvojkrížom v seniorskej reprezentácii SR.

„Páčia sa mi víťazné série, ale každá sa raz skončí. Túto aktuálnu si veľmi užívam. Veľkú zásluhu majú na tom aj moji asistenti (Róbert Petrovický, Ján Pardavý, Peter Frühauf, Ján Lašák – pozn. SITA), ktorí zakaždým dokážu výborne pripraviť mužstvo. Ja už len vyladím pár drobností. Proti Lotyšom to nebolo jednoduché, najmä v druhej tretine sme upustili od systémovej hry a hrali rybníkový hokej. Cením si však, že sme našli cestu k víťazstvu proti silnému súperovi,“ skonštatoval Ramsay.

K obrancovi Turanovi ešte dodal: „Mal skvelý najmä prvý zápas. Hral dynamicky, dobre sa pohyboval vzhľadom na svoju výšku. Vyvaroval sa zbytočných problémov. Bolo pozitívne ho mať v tíme.“

Sukeľ ako kapitán

Pri neúčasti viacerých skúsených hráčov z obrany padla voľba kapitána na Matúša Sukeľa a 28-ročný útočník Litvínova sa jej zhostil veľmi dobre.

Po ľade „lietal“ ako drak, výborne si plnil aj defenzívne úlohy. Napriek tomu, že pri množstve šancí jeho útoku nezabodoval, prevzal ako prvý z rúk prezidenta SZĽH Miroslava Šatana víťaznú trofej.

„Boli to zápasy hore-dolu, ale držal nás brankár a to je výborné. Víťazstvá sa rodili ťažko, ale dodáva nám to sebavedomie, keď víťazíme. Veľmi si vážim, že som preberal trofej ako kapitán. Je to výnimočný pocit,“ zhodnotil Sukeľ.