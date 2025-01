Hokejové MS opäť na Slovensku? Zväz podal kandidatúru, hostiť chce šampionát v roku 2029 - FOTO

Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) oficiálne podal kandidatúru na organizáciu Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji roku 2029. Zväz to potvrdil na svojom webe.

Kompetentní to museli stihnúť do piatka 10. januára, no poslali to s dvojdňovým predstihom. Ako dejiská šampionátu sa určili Bratislava a Košice.

100 rokov organizovaného hokeja

V najbližších mesiacoch sa SZĽH zameria na prípravu detailnej prezentácie kandidatúry. Tá bude predstavená delegátom Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) na kongrese, ktorý sa uskutoční v máji počas MS v Dánsku a Švédsku.

„Veríme, že naša kandidatúra reflektuje nielen dlhoročnú tradíciu a popularitu hokeja na Slovensku, ale aj skúsenosti, ktoré sme nadobudli pri organizácii úspešných šampionátov v rokoch 2011 a 2019,“ uviedol prezident SZĽH Miroslav Šatan pre web hockeyslovakia.sk.

„V roku 2029 oslávime 100 rokov organizovaného hokeja na Slovensku. Bolo by skvelou príležitosťou osláviť tento míľnik organizáciou svetového šampionátu,“ dodal Šatan.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Hralo by sa v Bratislave aj Košiciach

Rozhodnutie o pridelení MS bude závisieť od hlasovania členských krajín IIHF. Slovensko sa uchádza o to, aby sa svetová hokejová elita opäť stretla v hlavnom meste a metropole východu. Hralo by sa v Tipos Aréne a Steel Aréne.

Vďaka viacerým investíciám sa košický štadión zveľadí. Zvýši sa aj kapacita, ktorá bude minimálne pre 10 001 divákov.

„Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji sú jedinečnou príležitosťou na propagáciu cestovného ruchu krajiny, športu a hokejovej kultúry, ktorá je dlhodobo zakorenená v srdciach slovenských fanúšikov. Slovenská republika je hokejová republika!“ doplnil zväz na svojom webe.