Infantino odsúdil neakceptovateľné scény z finále Afrického pohára národov

Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino odsúdil „niektorých hráčov reprezentácie Senegalu“ za „neakceptovateľné scény“, ktoré zatienili ich víťazstvo v nedeľňajšom finále Afrického pohára národov. Hráči Senegalu po udelení pokutového kopu pre Maroko protestovali opustením ihriska.
Hlavnou udalosťou finále kontinentálneho šampionátu bolo to, že väčšina senegalského tímu odišla z ihriska počas nadstaveného času druhého polčasu, keď za bezgólového stavu 0:0 nariadili arbitri pokutový kop za faul na Brahima Díaza. Kým časť nahnevaných senegalských fanúšikov bojovala s marockými bezpečnostnými zložkami na opačnej strane štadióna, hráči Senegalu sa napokon vrátili na ihrisko, aby sledovali „slabý“ pokutový kop Diaza, ktorý chytil brankár Édouard Mendy.
Senegal následne získal titul vďaka fantastickému gólu Papeho Gueyeho v predĺžení, čo na štadióne v Rabate prekvapilo väčšinu zo 66-tisíc divákov.
„Dôrazne odsudzujeme správanie niektorých ‚fanúšikov‘ a tiež niektorých senegalských hráčov a členov technického štábu. Nie je akceptovateľné odísť z ihriska týmto spôsobom, rovnako tak násilie v našom športe nie je prípustné, jednoducho to nie je správne,“ uviedol Infantino v stanovisku pre AFP.
Africká futbalová konfederácia (CAF) nekladie vinu na nikoho konkrétneho, avšak oznámila, že podnikne „primerané opatrenia“ voči tým, ktorí budú „určení za vinníkov“. Infantino pochválil Maroko za organizáciu turnaja, čo je pre severoafrickú krajinu povzbudzujúce pred spoluorganizáciou MS 2030.
Tréner marockého výberu Walid Regragui však vyjadril obavy zo škody, ktorú chaotické finále spôsobilo obrovskej propagácii afrického futbalu. „Obraz afrického futbalu, ktorý sme dali, bol skôr hanebný. Musieť zastaviť zápas na viac ako 10 minút, keď sa celý svet pozerá, nie je veľmi reprezentatívne,“ povedal.
Infantino zrejme nemyslel na hviezdneho Senegalčana Sadia Maného, ktorý zostal na ihrisku a vyzýval spoluhráčov, aby sa vrátili a pokračovali v hre. Senegalský tím už predtým znepokojilo, že im rozhodca neuznal gól po spornom faule. Rozruch vypukol aj v hľadisku, kde niektorí senegalskí fanúšikovia sa pokúsili dostať na ihrisko a začali sa biť s bezpečnostnými pracovníkmi, niektorí dokonca demolovali stoličky.
Zápas prerušili na takmer 20 minút, no Brahim Díaz z pokutového kopu neprekonal Mendyho. A gól Gueyeho v predĺžení potom vyniesol Senegalu najtesnejšie víťazstvo.
Podľa autora víťazného presného zásahu odchod tímu z ihriska vyplýval z „pocitu nespravodlivosti“. „Tesne pred pokutovým kopom sme si mysleli, že sme dali gól, ktorý však rozhodca dohliadajúci na VAR neuznal. Sadio nás vyzval, aby sme sa vrátili a znova sme sa zmobilizovali,“ uviedol.
Tréner víťazov Pape Thiaw priznal pre vysielateľa beIN Sports, že urobil chybu, keď hráčom prikázal odchod z ihriska. „Po premyslení som si uvedomil, že som ich nemal vyzývať na odchod. Ospravedlňujem sa za to. Niekedy sa človek zlostí na mieste, ale teraz akceptujeme, že rozhodcovia robia chyby a ospravedlňujeme sa za to,“ povedal.
Infantino, ktorý sa počas slávnostného ceremoniálu zhováral s Maném, zdôraznil, že tím musí rešpektovať rozhodnutia rozhodcov. „Musíme vždy rešpektovať rozhodnutia rozhodcov na ihrisku i mimo neho, pretože nedodržanie tohto by ohrozilo samotnú podstatu futbalu,“ poznamenal.
Vyjadril tiež nádej, že na nadchádzajúcom svetovom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku sa takéto scény nebudú opakovať. „Výtržnosti, ktoré sme videli, musia byť odsúdené a nikdy sa nesmú zopakovať. Očakávam, že disciplinárne orgány CAF podniknú príslušné kroky,“ uzavrel.
Africký pohár národov (APN) sú špičkovým športovým podujatím „čierneho kontinentu“ a slúžia často ako príprava na vrcholné svetové turnaje.