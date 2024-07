Dánskemu stolnému tenistovi hrozil po autonehode športový koniec, vyhratý zápas na olympiáde preňho znamená veľa

Pred tromi rokmi si dánsky stolný tenista Anders Lind od lekárov vypočul, že už nikdy nebude môcť športovať na vrcholovej úrovni.

Po autonehode mal na niekoľkých miestach zlomenú chrbticu, no stáli pri ňom „všetci svätí“ a hoci sa musel učiť nanovo chodiť, vďaka desiatkam rehabilitácií sa napokon dostal nielen k stolnému tenisu, ale tiež na olympijské hry v Paríži.

Návrat bol rozprávkový

„Keď mi povedali, že už nebudem športovať, plakal som celý týždeň. Normálne majú ľudia s takýmito zlomeninami paralyzované nohy, ale u mňa sa to nedotklo miechy, už od začiatku sme vedeli, že budem môcť chodiť. Ale či dostanem plnú silu alebo budem mať nejaké poškodenie nervov alebo čokoľvek iné, to nikto nevedel,“ povedal 25-ročný Lind pre informačný servis OH 2024.

Priznal, že nechcel, aby zaňho posledné slovo v súvislosti so športom vyriekli lekári. „Stolný tenis je môj život. Nemám na výber,“ dodal Lind, ktorý sa opäť postavil na nohy vďaka dlhej kovovej šnúre, ktorá mu držala chrbát.

„Začalo to pomalou chôdzou 20 metrov za deň, potom 40 metrov za deň, potom 60… Po niekoľkých mesiacoch som mohol pomaly behať. Začal som robiť nejakú rehabilitáciu, trvalo to dosť dlho, kým som mohol skutočne robiť niečo fyzicky náročné.“

Čo sa týka návratu k stolnému tenisu, bolo to skutočne rozprávkové. Sotva šesť mesiacov po nehode bol znova súčasťou dánskeho tímu, ktorý získal bronz na ME 2021.

Nehoda mu otvorila oči

V roku 2023 sa dostal do štvrťfinále mužskej dvojhry na majstrovstvách sveta.

Tvrdí, že stratil určitú pružnosť chrbta a dáva si väčší pozor na dlhé cestovanie a intenzívne tréningy, ktoré by mohli viesť k napätiu a bolesti. Vraví však, že nehoda mu otvorila oči a teraz je vďaka všetkému zrelší.

„Uvedomil som si, že musím zmeniť aj svoju osobnosť,“ skonštatoval Lind, ktorý v pondelok v 1. kole mužskej dvojhry na olympiáde v Paríži zvíťazil nad Portugalčanom Marcosom Freitasom 4:0 na sety.

A bolo vidieť, ako veľa to preňho znamená. „Bolo to ťažké, ale všetko to stálo za to. Neľutujem.“