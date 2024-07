O hrádzi proti liberalizmu chce koalícia rokovať aj s KDH. Stohlová v tom vidí odvádzanie pozornosti od skutočných problémov

Keď bude mať vládna koalícia vypracované návrhy zákonov v rámci takzvanej „hrádze proti liberalizmu“, chce o nich rokovať aj s opozičným KDH. V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to povedal minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD).

„Ja predpokladám, že v septembri sa môžeme prvýkrát rozprávať o nejakých prvotných návrhoch, ktoré budeme chcieť z hľadiska hodnôt aj náboženstva, cirkvi, manželstva alebo vzťahu muža a ženy vedieť a chcieť zakotviť aj v ústave,“ uviedol Takáč.

Podľa opozičnej poslankyne Tamary Stohlovej (Progresívne Slovensko) je celá idea „hrádze“ zástupný problém a odvádzanie pozornosti od toho, že sa neriešia skutočné problémy ľudí.

„My sa naozaj snažíme pozerať na to, čo to môže priniesť ľuďom, či to rieši skutočný problém,“ skonštatovala Stohlová s tým, že v tomto prípade predseda vlády Robert Fico presadzuje riešenie neexistujúceho problému „Ako môže byť jeho nosná téma nejaká hrádza proti progresivizmu – neexistujúca záležitosť?,“ pýta sa poslankyňa.