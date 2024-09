Nová moderná mestská plaváreň v Lučenci už je sprístupnená verejnosti (video+foto)

Nová mestská plaváreň v Lučenci je od piatka sprístupnená verejnosti. Moderná plaváreň významnou mierou podporí rozvoj športového života v celom regióne Novohrad. Ako dielo zaradené do športovej infraštruktúry národného významu prispeje aj k zlepšeniu podmienok vodných športov na celoslovenskej úrovni.

Najmodernejšia úsporná technológia

Ako vo štvrtok na slávnostnom otvorení uviedla primátorka mesta Alexandra Pivková, ide o športové zariadenie zodpovedajúce aktuálnym štandardom mestských plavární s najmodernejšou úspornou technológiou s prvkami fotovoltiky.

Otvorenie plavárne je podľa primátorky zavŕšením veľkého úsilia, odbornej práce a najmä vytrvalosti všetkých, ktorí novú plaváreň meste chceli, podporovali a podieľali sa na jej príprave a výstavbe v jednotlivých fázach.

„Sme veľmi radi, že od vzniku Fondu na podporu športu (FNPŠ) bolo podporených štátom celkovo 22 bazénov, v celkovej sume 27 miliónov eur, kde v 21 prípadoch to bola rekonštrukcia a iba jeden bazén je úplne nový, a to práve v meste Lučenec, kde FNPŠ prispel sumou 1,5 milióna eur a zvyšnými investíciami prispelo mesto Lučenec,“ povedal prezident Slovenskej plaveckej federácie Ivan Šulek.

Moderné bazény aj wellness

Súčasťou novej mestskej plavárne je 25-metrový moderný nerezový plavecký bazén so šiestimi dráhami s hĺbkou od 1,1 metra na začiatku až po 1,6 metra a teplotou vody od 26 do 28 stupňov Celzia. Deťom bude slúžiť bazén s vodnými atrakciami s teplotou vody od 30 do 32 stupňov Celzia.

Návštevníci budú mať k dispozícii wellness s parnou, infra a suchými saunami, vírivým a ochladzovacím bazénom. Priestor na oddych im poskytne relaxačná miestnosť i služby maséra. V prípade záujmu sa budú môcť občerstviť v bufete.

Do budovy vedie aj bezbariérový vstup a vďaka zariadeniu na spúšťanie do vody je plaváreň dostupná i návštevníkom so zhoršenými pohybovými schopnosťami. Pred budovou sa nachádza parkovisko pre osobné autá a stojan na bicykle.

Investičný zámer a kolaudácia

Investičný zámer na výstavbu plavárne bol schválený v roku 2017, v roku 2018 mesto začalo pracovať na projektovej dokumentácii. S výstavbou plavárne začalo v auguste 2022, od januára 2024 je stavba v skúšobnej prevádzke.

Cena diela v zmysle zmluvy o dielo a dodatku je aktuálne vo výške viac ako 5,7 mil. eur. Aktuálne prebiehajú procesy administratívno-finančného vyrovnania s dodávateľom stavby a zároveň sa spúšťajú procesy kolaudácie stavby.