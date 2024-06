SaS podala pre obstarávanie ťažby dreva na Horehroní trestné oznámenie, má podozrenie na kartelovú dohodu (video)

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) podala na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie pre podozrenie z machinácií pri verejnom obstarávaní týkajúcom sa obstarávania ťažby kalamitného dreva na Horehroní. Podľa predsedu SaS Branislava Gröhlinga v prípade ťažby kalamitného dreva na Horehroní existujú viaceré podozrenia.

„Pristúpili sme k podaniu trestného oznámenia, pretože máme podozrenie na kartelovú dohodu,“ uviedol predseda SaS a vyzval ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča, aby vecne a odborne komunikoval nielen na parlamentnom výbore, ale aj s poslancami, ktorí majú proti nemu skutočné argumenty a fakty.

Hrubé porušenie zákona

Podľa poslanca Národnej rady SR za SaS Alojza Hlinu okolnosti nasvedčujú tomu, že v prípade ťažby na Horehroní došlo zo strany Lesov SR k hrubému porušeniu zákona. Lesy SR podľa jeho slov nepostupovali tak, ako mali, pričom samé kalamitu vytvorili, čo potvrdil aj minister Takáč, ktorý podal na predchádzajúce vedenie trestné oznámenie.

„Pritom tí, čo to spôsobili, nemôžu obstarávať priamym zadaním, čo sa v tomto prípade udialo. Tri firmy súťažili pro forma o tri celky, pričom každá firma zvíťazila v prípade jedného celku,“ objasnil poslanec, podľa ktorého to jasne dokazuje, že je to kartelová dohoda.

Suma za ťažbu

Za problém považuje aj vysúťaženú sumu za ťažbu, ktorá bola vygenerovaná na 30 eur za meter kubický hmoty. Pritom Lesy SR rovnako obstarávali v tomto čase ťažbu na Orave, kde požadovali 17,7 eura za meter kubický hmoty, napokon bola vysúťažená suma 15 eur.

„Avizovali sme, že to je problém. Minister Takáč nás na výbore poúčal o všetkom možnom, no k týmto pochybnostiam s obstarávaním sa nevyjadril,“ konštatoval Hlina s tým, že všetky tieto skutočnosti stranu oprávňujú k tomu, aby podali trestné oznámenie v záujme ochrany verejných financií.