Hlina chce od ministra Takáča vysvetlenie pochybnej kalamitnej ťažby na Horehroní za milióny eur (video)

Poslanec a člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Alojz Hlina (SaS) požaduje od ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča vysvetlenie k pochybnej kalamitnej ťažbe na Horehroní.

Podľa neho totiž Lesy SR priamym zadaním obstarali ťažbu kalamitného dreva v relatívne vysokej sume 11,5 milióna eur. Na parlamentnom výbore preto Hlina navrhol predvolanie šéfa agrorezortu, aby toto pochybné obstarávanie vysvetlil.

Tichá dohoda

Hlina priblížil, že toto zadanie od Lesov SR bolo rozdelené na tri celky. V nich predložili ponuky tie isté firmy, pričom každá vyhrala jeden celok a v prípade, keď sa uchádzala o iný, ponúkla symbolický vyššiu sumu, aby neuspela.

„Jednalo sa o kartel, tichú dohodu na tom, kto, čo a ako bude robiť,“ povedal Hlina.

Pochybná cena

Podľa neho je vzbudzuje pochybnosť aj cena, ktorá je na slovenské pomery vysoká. Ľudia, ktorí robia v lese, dostávajú 15 až 17 eur za kubík.

„Pri tomto zadaní je to však 30 eur za kubík a pritom ide o jednoduchšiu, mechanizovanú ťažbu, na ktorej by sa malo ušetriť. Lesy SR sa tak správajú mimoriadne nehospodárne,“ povedal Hlina s tým, že tieto pochybnosti by mal preskúmať Najvyšší kontrolný úrad a Úrad pre verejné obstarávanie.

Hlina ešte doplnil, že predsa nie je možné využiť priame zadanie v prípade tých, ktorí kalamitu priamo spôsobili, teda Lesy SR. Sám minister Takáč pritom povedal, že na ľudí, ktorí spôsobili kalamitu, podá trestné oznámenie.