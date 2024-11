SaS kritizuje plán ministerstva pôdohospodárstva na 20-miliónový IT systém, podľa poslanca Hlinu je nepotrebný

Strana Sloboda a solidarita (SaS) upozornila na plánované vynaloženie 20 miliónov eur Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR na softvér s názvom Farmár, ktorý podľa poslanca Alojza Hlinu (SaS) nie je potrebný. Poľnohospodári majú podľa Hlinu množstvo iných problémov, ktoré potrebujú riešiť.

Nezodpovedné správanie rezortu

„Tento softvér farmári nežiadali, nepotrebujú a nechcú,“ povedal Hlina. Kriticky dodal, že v čase ekonomickej konsolidácie sa rezort pod vedením Richarda Takáča správa nezodpovedne.

„A nielen ja považujem tento projekt za nezmysel, rovnaký názor má aj Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP). Keby to mali povedať v skratke, napísali by, že je to celé hlúposť, ale nemohli, tak to rozpísali na sedem strán. V ich hodnotení je jasne napísané, že podobné softvéry sú bežne dostupné na trhu za ročný poplatok v rozpätí od 150 do 300 eur. Ale ministerstvo chce napriek tomu systém za 20 miliónov eur a aby toho nebolo málo, ďalších 700-tisíc eur ročne ide minúť na jeho prevádzku. Už sme naozaj všetci rozum potratili?,“ pýtal sa Hlina a zároveň tiež vyzval vládu, aby zastavila tento projekt a adresoval kritiku na adresu ľudí v rezorte, ktorí „nevedia inak zarobiť“.

Ochrana poľnohospodárskej pôdy

Strana SaS sa tiež ohradila voči návrhu zákona na ochranu poľnohospodárskej pôdy, ktorý neobsahuje adekvátne opatrenia na prípravu pôdy na hospodárenie.

„Výsledkom nebude podpora poľnohospodárstva, ale len rúbanie drevín bez zohľadnenia dôsledkov,“ dodal Hlina. Na záver apeloval na ministerstvo, aby sa venovalo skutočným potrebám poľnohospodárov.